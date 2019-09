Offerte smartphone incluso: quando convengono?

Le offerte smartphone incluso permettono di acquistare a rate un telefono top di gamma a prezzi più convenienti. Ecco tutti i consigli per risparmiare

Tutti ovviamente vogliono lo smartphone più aggiornato e migliore sul mercato a livello di design, funzioni e caratteristiche tecniche ma in tutti i casi i terminali di fascia alta dei brand più apprezzati, come Apple o Samsung, hanno costi decisamente proibitivi per il portafoglio dell’utente medio. Se si considera poi che i produttori lanciano almeno un nuovo modello all’anno e che con l’arrivo del 5G bisognerà acquistare un telefono che supporta il nuovo standard per navigare alla massima velocità su mobile, l’esigenza di rinnovare il proprio dispositivo diventa impellente ma può anche suscitare qualche grattacapo.

Le offerte telefono incluso non sono tutte uguali

Per poter risparmiare qualche soldo la scelta migliore è quella di mettersi nelle mani degli operatori di telefonia mobile e sottoscrivere una delle loro offerte smartphone incluso. Questo tipo di proposte permette di acquistare un telefono top di gamma dei brand più in voga pagandolo a rate. La spesa non solo è dilazionata nel tempo ma anche è inferiore a quella che si dovrebbe affrontare scegliendo di pagare lo smartphone in un’unica soluzione o acquistandolo presso un qualsiasi rivenditore di elettronica. Ovviamente non tutte le offerte smartphone incluso sono tutte uguali e bisogna scegliere accuratamente per trovare la tariffa che davvero permette di risparmiare. Di seguito vi illustreremo alcuni fattori da tenere in considerazione per acquistare un telefono a rate al giusto prezzo.

Offerte smartphone incluso: come funzionano

Le offerte smartphone incluso prevedono il pagamento dell’addebito mensile dell’offerta mobile per accedere ai servizi voce e Internet e di rate mensili per l’acquisto del telefono. Gli operatori solitamente permettono di dilazionare la spesa da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 30. In alcuni casi è possibile che il provider richieda un anticipo, la cui entità varia da modello a modello. Per quasi tutti i gestori di telefonia mobile l’unica modalità di pagamento prevista è quella con carta di credito o addebito su conto corrente SSD. Le carte prepagate non sono invece accettate. Non bisogna dimenticare che in caso di recesso o di passaggio ad altro operatore prima della scadenza sarà necessario corrispondere all’operatore le rate rimanenti per l’acquisto del dispositivo, spesso in un’unica soluzione. Inoltre, alcune aziende come Tre prevedono anche una maxi rata finale in caso il cliente chieda la disdetta del contratto. Gli operatori a cadenza regolare propongono sconti e promozioni associati alle proprie offerte smartphone incluso, soprattutto durante il periodo estivo e prima delle vacanze natalizie. Inoltre, programmi fedeltà ed esclusivi per i clienti come Vodafone Happy e Happy Black, Tim Party e WindDay consentono per limitati periodi di tempo di acquistare uno smartphone ad un prezzo ancora più vantaggio.

Gli operatori che garantiscono maggiore risparmio

Da una recente analisi riguardante alcuni dei modelli di telefono più richiesti dagli utenti (iPhone XR, Huawei P30 e Galaxy S10) è emerso che in linea generale Wind è quello che offre una maggiore percentuale di risparmio, ovvero la differenza tra il costo con pagamento in un’unica soluzione e quello rateizzato. In seconda posizione troviamo invece Tre, seguito a ruota da Tim. Vodafone si piazza invece in quarta posizione.



Le migliori proposte degli operatori

Destreggiarsi tra le numerose offerte smartphone incluso dei vari operatori può essere una vera e propria impresa. Qual è la tariffa migliore in base alle proprie esigenze di consumo e che permette di acquistare il telefono che tanto vogliamo al giusto prezzo? Ecco quindi una panoramica generale delle proposte dei diversi gestori di telefonia mobile per effettuare una scelta consapevole e risparmiare qualcosa sull’acquisto di un dispositivo più recente.

Innanzitutto bisogna considerare che i grandi operatori come Wind, Tre, Vodafone e Tim permettono più o meno tutti di mettere mano sui terminali top di gamma di produttori molto conosciuti come Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei ma anche di marchi storici come LG, Alcatel, BlackBerry e Motorola o aziende emergenti come OPPO, ZTE e Honor. Alcuni provider, come Tim e Vodafone, offrono anche dispositivi brandizzati realizzati dai loro partner. Solitamente comunque si tratta di telefoni di fascia medio/bassa.

Offerte smartphone incluso di Tre

Tre permette di associare l’acquisto di uno smartphone alle tariffe della linea ALL-IN e FREE e richiede un vincolo di durata del contratto di almeno 30 mesi. Chi sottoscrive un’offerta FREE ha inoltre inclusa l’assicurazione KASKO contro i danni accidentali e la possibilità di cambiare, restituire o tenere il telefono dopo 18 mesi. Il pagamento dell’addebito mensile può essere effettuato anche tramite finanziamento light credit Compass.

Wind

Wind dispone di un’offerta apposita per chi vuole cambiare smartphone chiamata Smart Pack, che permette però di scegliere tra un numero limitato di modelli top di gamma. In alternativa, l’acquisto a rate del dispositivo può essere associato a tutte le tariffe ricaricabile con All Inclusive (ad eccezione di All Inclusive Young) anche in modalità Easy Pay, Call Your Country con minuti inclusi e abbonamento con Unlimited Professional e Unlimited Smart per partita IVA. Il servizio a pagamento Reload permette poi di sostituire il proprio telefono danneggiato o non funzionante e di ricevere un modello nuovo o rigenerato entro 1 giorno lavorativo. Il terminale è consegnato direttamente a domicilio.

Tim

Tim permette di acquistare un smartphone a rate in tandem con una qualsiasi delle sue offerte ricaricabile con piano dati attivo e con un vincolo di 24 o 30 mesi a seconda del modello scelto. Con Tim Next è possibile sostituire, tenere o restituire gratuitamente il dispositivo dopo 6 mesi dall’acquisto. Con Tim Party è inoltre possibile usufruire di un ulteriore sconto sul prezzo del telefono.

Vodafone

Vodafone consente di associare l’acquisto a rate di uno smartphone ad una qualsiasi delle sue offerte della linea RED Unlimited (RED Unlimited Smart, RED Unlimited Black, RED Unlimited Ultra) e a rotazione con altre tariffe come Unlimited X4 Pro o Shake it easy, la proposta dedicata agli under 30. L’operatore britannico per le sue offerte telefono incluso impone un vincolo di almeno 30 mesi.

Operatori low cost

Iliad è invece l’unico operatore mobile virtuale low cost o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) a proporre offerte smartphone incluso. Alle sue tariffe Voce e Giga 50 è però possibile associare l’acquisto a rate o in un’unica soluzione solo i più recenti modelli di telefono prodotti da Apple, ovvero iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR nei vari tagli di memoria.

Smartphone 5G

E’ importante sottolineare come al momento Tim e Vodafone siano gli unici a permette di acquistare a rate i primi smartphone 5G come Samsung Galaxy S10 5G, OPPO Reno 5G o Xiaomi Mi Mix 3 5G. I due operatori sono infatti gli unici ad aver lanciato la propria offerta di telefonia mobile con il nuovo standard di comunicazione mobile. Il gruppo WindTre ha stretto da poco un accordo con Fastweb per la costruzione di una rete 5G condivisa ma ci vorrà ancora qualche tempo per il debutto di una linea di tariffe dedicata.