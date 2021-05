Offerte solo Internet casa: le migliori connessioni senza telefono

Pagare il canone telefonico in concomitanza all’attivazione di un’offerta Internet casa era, fino a qualche tempo fa, un obbligo. Le offerte solo Internet casa senza telefono, ricercatissime un tempo, sono state sostituite dalle soluzioni di tipo all inclusive. Di cosa si tratta?

Di tariffe che permettono di avere accesso al contempo a una connessione a Internet di tipo illimitato e alle chiamate da rete fissa verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, che funzionano tramite l’utilizzo della tecnologia VoIP. In altri termini, non si deve sostenere il costo del canone telefonico.

Le migliori promozioni disponibili in questo momento:

hanno tutte un costo inferiore ai 30 euro al mese;

possono essere attivate con la tecnologia di tipo FTTH, ovvero la fibra ultra veloce che permette di raggiungere 1 Giga in download, la fibra FTTC, con la quale navigare fino a 200 Mega in download, oppure con la rete di tipo ADSL nelle zone che non sono state ancora raggiunte dalla fibra ottica.

Tra le offerte solo Internet casa senza telefono più importanti del momento ricordiamo quelle proposte dagli operatori:

TIM;

Vodafone;

WINDTRE;

Fastweb.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono le caratteristiche specifiche di ogni singola promozione e quali i vantaggi che le contraddistinguono e per i quali potrebbero essere prese in considerazione.

Clicca per scoprire le migliori offerte Internet casa del momento

TIM Super Fibra

Fino al 25 maggio 2021 TIM propone un’offerta Internet casa disponibile al prezzo di 24,90 euro al mese: si tratta di TIM Super Fibra offerta base e comprende la linea telefonica, la connessione fino a 1 Giga in più di 140 Comuni sparsi su tutto il territorio nazionale e il contributo di attivazione pari a 240 euro, suddiviso in 24 rate mensili da 10 euro.

In alternativa, è possibile attivare l’offerta completa che ha, invece, un costo pari a 29,90 euro al mese. L’abbonamento mensile, in questo caso, include:

la fibra ottica di tipo FTTH, con connessione senza limiti;

la linea telefonica con chiamate illimitate, ma solo nel caso di attivazione online;

il modem TIM HUB+ incluso al prezzo di 5 euro al mese per 48 mesi;

il contributo di attivazione, disponibile al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

Scopri di più sulla promozione proposta da TIM

Offerta Internet casa di Vodafone

La promozione Internet casa che è possibile attivare con l’operatore Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese, nel quale sono inclusi il costo di attivazione e la spedizione gratuita, mentre non sono previsti vincoli di durata.

Questo piano comprende:

Internet senza limiti alla velocità di 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer, che è in grado di ottimizzare la connessione di tutti i dispositivi.

Aggiungendo 2 soli euro in più al mese sarà possibile attivare la promozione Internet Unlimited + chiamate, con la quale si avrà diritto non solo alle chiamate gratuite e illimitate da rete fissa verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma anche a una SIM dati con inclusi 150 Giga per poter navigare in qualsiasi momento, da tablet, PC e chiavette. In caso di attivazione online di questo piano, il contributo di attivazione, di solito pari a 49 euro, sarà del tutto gratuito.

Clicca per conoscere tutti i vantaggi della proposta senza telefono di Vodafone

Super Fibra di WINDTRE

La promozione Internet casa WINDTRE con la quale navigare con la fibra di tipo FTTH, quindi fino a 1 Giga in download, si chiama Super Fibra e può essere attivata direttamente online, al costo di 28,99 euro al mese.

Nel piano sono inclusi:

la connessione senza limiti;

le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’attivazione gratuita;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Aggiungendo 2 euro al costo dell’abbonamento mensile, si potrà attivare l’offerta Super Fibra Top Wi-Fi, che include il Wi-Fi Optimizer.

Ecco quali sono i costi e i vantaggi proposti dall’operatore WINDTRE

Offerta Internet casa di Fastweb

NeXXt casa è la promozione Internet casa di Fastweb con la quale si può navigare fino a 2,5 Giga in download. Fino al 25 maggio 2021, solo in caso di attivazione online, è disponibile al prezzo scontato di 27,95 euro al mese.

Questa tariffa, che prende il nome di NeXXt casa light, comprende anche:

le chiamate a consumo;

l’attivazione della linea;

il WOW Space;

l’Internet Box NeXXt.

Al costo di 30,95 euro al mese sarà invece possibile attivare la promozione NeXXt casa nella quale sono inclusi Internet senza limiti, le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il WOW Space, l’attivazione della linea, l’Internet Box NeXXt e l’amplificatore Wi-Fi Booster.

Scopri di più sull’offerta Internet casa senza telefono di Fastweb

Prima di procedere con l’attivazione di una qualsiasi promozione Internet casa si consiglia di effettuare la verifica della propria copertura di rete in modo tale da conoscere, in anticipo, a quale velocità di navigazione ci si potrà connettere.