Offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso: le migliori promozioni

Le offerte Internet casa disponibili oggi sono caratterizzate dal fatto di essere promozioni tutto compreso: sono, infatti, quasi sempre incluse anche le chiamate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre che la connessione a Internet illimitata.

Tra le tendenze che si sono diffuse maggiormente nel corso dell’ultimo periodo rientrano le cosiddette offerte combinate, le quali non hanno fatto altro che offrire una tariffa per la telefonia mobile molto conveniente in associazione a un abbonamento Internet casa.



Quali sono le migliori offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso che si possono sottoscrivere direttamente online? Analizziamo le promozioni ideate dagli operatori:

TIM;

Vodafone;

WINDTRE;

Fastweb.

Saranno messe in evidenza le differenze e le similitudini, oltre che i costi e tutti i vantaggi inclusi.

Offerta telefonia fissa e mobile di TIM



La promozione TIM Super Fibra + offerta mobile ha un costo di 29,90 euro al mese per la connessione a Internet (dei quali i primi due mesi sono gratis) + 10 euro al mese per l’offerta mobile.

Nel piano sono inclusi:

la fibra ottica fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload (che è disponibile in più di 200 Comuni);

il modem TIM HUB+, incluso al costo di 5 euro al mese per 48 mesi, per un totale di 240 euro;

il contributo di attivazione, incluso al costo di 10 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 240 euro;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online.

L’offerta mobile prevede con una SIM con 20 Giga al mese, 6 Giga in Ue, minuti e messaggi senza limiti e la possibilità di avere accesso a Giga illimitati nel caso di TIM Unica.

Scopri di più sull’offerta fisso + mobile di TIM

Offerta telefonia fissa e mobile di Vodafone

La proposta di Vodafone con la quale accedere a una promozione fisso + mobile si chiama Vodafone Family Plan e ha un costo di 39,90 euro al mese (29,90 euro per la promozione Internet casa + 10 euro per la SIM Mobile).

Non sono previsti né costi di attivazione, né vincoli di durata. La promozione in questione si caratterizza per:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

il modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso;

una SIM di tipo 5G.

La SIM mobile comprende Giga, minuti e SMS illimitati: attivando un’offerta mobile Vodafone senza l’abbonamento Internet casa sarebbe praticamente impossibile avere accesso a una promozione così vantaggiosa.

Non si avrebbe diritto a Giga illimitati neanche nel caso in cui si decidesse di attivare una SIM dati: ecco perché le offerte fisso e mobile insieme rappresentano delle soluzioni da considerare il prima possibile.

Approfitta dei vantaggi di Vodafone

Offerta telefonia fissa e mobile di WINDTRE

La promozione proposta dall’operatore WINDTRE ha un costo di 35,98 euro al mese e si chiama Super Fibra e Medium.

Il piano comprende:

la fibra ottica di tipo FTTH fino a 1 Giga;

il modem Wi-Fi 6;

12 mesi di Amazon Prime;

una SIM mobile che comprende Giga e minuti illimitati e 200 SMS.

In più, sarà possibile attivare i Giga illimitati su tutti gli smartphone con SIM WINDTRE presenti in famiglia: non esistono altre promozioni mobile di WINDTRE così convenienti.

Naviga in tranquillità da fisso e da mobile con WINDTRE

Offerta telefonia fissa e mobile di Fastweb

Fastweb è stato praticamente il primo operatore a lanciare l’offerta fisso + mobile, proponendo fin da subito delle promozioni a prezzi davvero molto competitivi, che gli hanno permesso di crearsi una certa credibilità non solo come operatore di rete fissa, ma anche come provider per la telefonia mobile.

Al momento sono disponibile due tipologie di offerta combinata: la prima è Fastweb Casa Light + Mobile Light, che ha un costo in offerta pari a 24,95 euro al mese per la connessione a Internet casa e 4,95 euro al mese per la SIM. Questo prezzo in promozione è valido per le attivazioni online che avverranno entro il 26 agosto 2021 (di solito Fastweb Casa Light ha un costo di 27,95 euro al mese).

In alternativa, si potrà scegliere la promozione Fastweb Casa, che ha un costo di 30,95 euro al mese in quanto prevede alcuni servizi in più, la quale potrà essere personalizzata con una delle seguenti SIM mobile:

Fastweb Mobile , che ha un costo di 7,95 euro al mese e comprende il 5G, 90 Giga di Internet e le chiamate illimitate;

Fastweb Mobile Maxi, che ha un costo di 10,95 euro al mese e comprende il 5G, 150 Giga di Internet e le chiamate illimitate.

Scopri le offerte combinate tutto compreso di Fastweb