Offerte telefonia mobile a confronto: come scegliere quella giusta

Nonostante gli operatori di telefonia mobile presenti in Italia siano sempre di più e capire quale sia la migliore tra le offerte telefonia mobile disponibili è un po’ più complicato rispetto al passato, il metodo più efficace per risultare vittoriosi nella scelta consiste nel meccanismo della comparazione.

Il confronto tra le tariffe presenti sul mercato italiano permette di delineare fin da subito il quadro mentale delle offerte per il cellulare e di comprendere con maggiore facilità quella che si adatta meglio ai propri bisogni.



Quali dovrebbero essere, nella pratica, i criteri di valutazione, considerando che il prezzo non può essere l’unico elemento da considerare? Di seguito saranno presentati alcuni elementi fondamentali per l’attivazione di una nuova offerta telefonia mobile.

Meglio una tariffa all inclusive di una a consumo

Le tariffe a consumo esistono ancora e sono diversi gli operatori che le sponsorizzano sui loro siti. Nonostante ciò, nel momento in cui ci si trova a dover effettuare una scelta relativa a una promozione telefonia mobile, bisogna prendere in considerazione quella che è stata l’evoluzione del mercato.

Oggi, infatti, è molto più conveniente scegliere di attivare una promozione di tipo all inclusive: si tratta di offerte telefonia mobile che includono minuti, chiamate e un determinato numero di Giga a un prezzo fisso mensile.

Perché sceglierle? A prescindere dal fatto che si sia interessati soltanto alle chiamate o a Internet, pagare per dei servizi extra, come per esempio per i messaggi gratuiti verso tutti, può sempre tornare utile in contesti fuori dall’ordinario, come quello in cui non prende la connessione e non è possibile mandare messaggi tramite WhatsApp o Telegram.

Le promozioni operator attack

Un altro elemento che caratterizza da diverso tempo il mercato della telefonia mobile è la presenza delle cosiddette offerte operator attack. Di cosa si tratta di preciso e perché vanno così di moda? Le promozioni operator attack sono quelle che possono essere attivate soltanto dai clienti che provengono da determinati operatori.

Nascono perché, con la diffusione di un numero sempre più elevato di player di mercato, perdere i propri clienti è diventato una consuetudine: l’offerta operator attack si propone proprio l’obiettivo di riuscire a recuperare i clienti che sono stati persi nel corso dei mesi e che hanno scelto proprio il competitor che si tenta di battere.

Esempi tipici di promozioni operator attack sono quelli proposti dagli operatori di telefonia mobile Very Mobile, Kena Mobile e ho. Mobile, i cui prezzi partono da 4,99 euro o 5,99 euro al mese. Tali gestori – che sono di tipo virtuale in quanto si appoggiano rispettivamente alle reti di WINDTRE, TIM e Vodafone – propongono delle offerte che sono al contempo all inclusive e operator attack e con le quali è possibile avere accesso da un minimo di 30 Giga a un massimo di 100 Giga mensili, a seconda della promozione sottoscritta, a prezzi davvero molto bassi.

Di contro, accanto a questo genere di promozioni ci sono poi delle tariffe che possono essere attivate da qualsiasi tipologia di cliente, oltre che per l’attivazione di un nuovo numero: è il caso della proposta di Iliad, che di recedente ha lanciato sul mercato una super promozione in edizione limitata, ma aperta a tutti, con la quale poter disporre di 100 Giga di Internet, oltre che minuti e messaggi illimitati, alla modica cifra di 9,99 euro al mese.

Le promozioni per fasce di età

Tra le offerte che hanno un certo successo tra gli operatori e che potrebbero risultare davvero interessanti ci sono quelle che si rivolgono a un target specifico, più in particolare a una determinata fascia di età.

Così esistono offerte dedicate ai giovani e ai giovanissimi, ma ci sono al contempo delle promozioni che sono rivolte esplicitamente agli over 60: in genere questa tipologia di offerte telefonia mobile includono i servizi che si ritengono maggiormente interessanti per il pubblico individuato.

Sono proprio gli operatori attivi da più tempo nel mercato della telefonia mobile, ovvero TIM, Vodafone e WINDTRE, che sponsorizzano sui loro rispettivi siti questa forma di tariffa. Per esempio Vodafone propone:

• Shake it Easy, la quale essendo un’offerta pensata per gli under 30, che ha un costo di 14,99 euro al mese, prevede Giga illimitati per l’utilizzo delle app di messaggistica istantanea, i servizi di streaming musicale e le mappe, oltre che minuti e messaggi verso tutti i numeri, anche in zone Ue;

• Vodafone Facile, che è l’offerta destinata agli over 60, che ha un costo di 12,99 euro al mese e che, per questo motivo, include soltanto 4 Giga di Internet, oltre che minuti e SMS illimitati, anche in zona Ue.

La proposta di TIM per gli over 60 è molto simile, in quanto include 4 Giga mensili e le chiamate illimitate, al costo di 9,90 euro al mese, mentre quella per i giovani ha un costo di 14,99 euro al mese e include 60 Giga di Internet, oltre che minuti e SMS illimitati.

La proposta di WINDTRE è ancora più articolata per i giovani, nel senso che esistono diversi piani under 30, under 20 e under 14, oltre che la proposta per gli over 60, la quale ha un costo di 9,99 euro al mese e include 6 Giga, chiamate illimitate e 200 SMS.

Le offerte telefonia mobile di tipo 5G

Chi vuole stare al passo con i tempi, invece, deve assolutamente optare per una promozione di tipo 5G. Al momento sono 3 gli operatori con i quali attivare una proposta di questo tipo, ovvero TIM, Vodafone e WINDTRE.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, con TIM è possibile scegliere tra la promozione TIM Advance 5G, che al costo di 29,99 euro al mese permette di avere accesso a chiamate e minuti illimitati e 50 Giga di Internet, oppure TIM Advance 5G Top, che al costo di 49,90 euro al mese di Giga ne comprende ben 100.

Infinito è la gamma di Vodafone dedicata alle offerte di tipo 5G: al costo di 24,99 euro al mese è possibile navigare alla velocità di 2 Mbps e avere accesso a minuti, messaggi e Giga illimitati, oltre che 1 Giga e 200 minuti in roaming extra Ue.

In alternativa è possibile optare per:

• Infinito Gold Edition, che ha un costo di 29,99 euro al mese, che prevede (in più rispetto alla versione Infinito) 2 Giga e 300 minuti in roaming extra Ue e la velocità di 10 Mbps;

• Infinito Black Edition, che differisce per il costo di 39,99 euro al mese, per i 5 Giga e 500 minuti inclusi in roaming extra Ue, e per 12 mesi di NOW TV gratuiti.

La soluzione di WINDTRE ha un costo di 29,90 euro al mese e include Giga illimitati per navigare dal proprio smartphone alla velocità del 5G. Si ricorda che per poter utilizzare una delle offerte 5G citate bisognerà essere in possesso di un cellulare che consente l’utilizzo di tale tecnologia di rete, per il quale si consiglia di approfittare di una delle offerte con telefono incluso disponibili sui siti di TIM, Vodafone e WINDTRE.