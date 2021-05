Offerte telefonia mobile a meno di 5 euro: prezzi e Giga inclusi

Attivare una tariffa di telefonia mobile a un prezzo davvero basso è, rispetto al passato, una possibilità che viene offerta da diversi operatori e che è stata favorita ancor di più dall’arrivo degli operatori virtuali.



Le offerte telefonia mobile a meno di 5 euro non sono tutte uguali: di seguito analizzeremo le proposte di due MVNO, ovvero Very Mobile e PosteMobile, e quella di Iliad, azienda francese che oggi rappresenta il quarto player di mercato nel mondo della tariffe telefoniche in Italia.

Very Mobile a 4,99 euro

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE. La sua offerta al prezzo più basso, pari a 4,99 euro al mese, prevede minuti e SMS illimitati, oltre che 30 Giga di Internet. La SIM è gratuita nel caso di attivazione online e il costo di attivazione pari a zero.

Questa promozione è riservata:

ai nuovi numeri;

ai clienti che scelgono di effettuare la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, BT Enia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Enegam, Fastweb, Intertmatica, Lycamobile, NT Mobile, Optima, PLINK, 1Mobile, Telmokom, Uno Mobile, WithU, BT Italia, DIGI Mobil, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Noitlel, NV Mobile, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Rabona New, Tiscali, Welcome Italia.

Gli stessi clienti avranno poi la possibilità di attivare un’altra promozione, disponibile al costo di 6,99 euro al mese e che comprende 100 Giga, minuti e SMS senza limiti.

La tariffa con 30 Giga e quella con 100 Giga potranno comunque essere attivate anche dai clienti di altri operatori ma a un prezzo differente, che corrisponde rispettivamente a 11,99 euro e a 13,99 euro al mese.

Very Mobile è consigliata perché non ci saranno consumi imprevisti né altri costi per il cambio di offerta, per la possibilità di attivare le offerte direttamente online, oppure nei 3.000 negozi sparsi in tutta Italia, per l’assistenza clienti dedicata e per la rete, che ha una copertura pari al 99% e permette di navigare fino a 30 Mbps in 4G.

PosteMobile a 4,99 euro

La proposta di PosteMobile disponibile al costo di 4,99 euro al mese si chiama Creami WOW 10GB e prevede un costo di attivazione pari a 20 euro con 10 euro di traffico incluso. La tariffa si caratterizza per:

credit per chiamate e SMS illimitati;

100 Giga di traffico in 4G per navigare fino a 300 Mbps.

Quali sono i motivi per i quali potrebbe essere conveniente scegliere la promozione di PosteMobile? In primo luogo, abbiamo la rete, che permette di navigare fino a 300 Mbps in 4G+ e che garantisce una copertura sul 99% del territorio nazionale.

La promozione Creami WOW 10GB ha poi:

un prezzo bloccato per tutta la durata del contratto e la massima libertà nella gestione della propria SIM;

servizi inclusi quali Ti cerco, Richiama ora, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212;

la navigazione hotspot inclusa, la quale permette di condividere i Giga della promozione con altri dispositivi, quali smartphone, tablet e PC.

Per quanto riguarda i credit, 1 credit corrisponde a 1 minuto di traffico voce, a 1 SMS oppure a 1 Mega. Nel caso del traffico dati, i credit vengono scalati nel momento in cui si raggiunge 1 Mega di navigazione.

Si tratta di un’offerta dedicata a chi sceglie di attivarla direttamente online o da un canale telefonico entro l’11 maggio 2011, acquistando una SIM ricaricabile, ed è valida sia sui nuovi numeri sia in caso di portabilità.

La SIM viene spedita presso la propria abitazione gratuitamente. I credit non saranno utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per quelli di gestione chiamate. Quelli che non vengono consumati nel mese di riferimento non potranno essere trasferiti al mese successivo, come a volte capita nelle promozioni di qualche altro operatore.

Iliad a 4,99 euro

La promozione Iliad disponibile al costo di 4,99 euro si chiama Voce e si caratterizza per il fatto che manterrà lo stesso prezzo per sempre, per davvero. Quali sono le sue principali caratteristiche?

Innanzitutto troviamo il fatto che si tratta di un’offerta che potrà essere attivata da tutti allo stesso prezzo, indipendentemente dal fatto che si scelga di procedere con l’attivazione di un nuovo numero o con la portabilità del vecchio numero. Si dovrà sostenere un contributo una tantum pari a 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM.

La tariffa Iliad Voce è indicata per chi non è interessato a utilizzare lo smartphone per navigare da Internet, in quanto i dati inclusi sono piuttosto limitati. Risulta perfetta per chi usa anche il cellulare fondamentalmente per effettuare chiamate.

Nello specifico, questa promozione comprende:

minuti illimitati;

messaggi illimitati;

40 Mega per navigare in 4G o in 4G+, al termine dei quali sarà comunque possibile continuare a navigare pagando un costo di 90 centesimi ogni 100 Mega;

minuti e messaggi senza limiti e 40 Mega dedicati in roaming in Europa.

L’offerta include anche i servizi hotspot, Mi richiami, Nessuno scatto alla risposta, il piano tariffario, il controllo del credito residuo. la segreteria telefonica, la portabilità del numero. La si potrà attivare direttamente online, in soli 3 minuti, indicando la propria preferenza tra nuovo numero o mantenimento di quello vecchio.

In questo secondo caso, si dovrà indicare, prima del pagamento e della sottoscrizione dell’offerta, il numero seriale della SIM, che è possibile reperire sulla card nella quale sono riportati i codici PIN e PUK, oppure scaricando un’applicazione ad hoc.

La copertura di Iliad è garantita in tutta Italia. In merito alla velocità, trattandosi di un operatore tradizionale, sarà maggiore rispetto a quella degli operatori virtuali (si tratta, però, di una tariffa solo voce e non di tipo all inclusive come le altre).

Come si potrà notare nonostante il costo delle tre offerte citate sia esattamente lo stesso, le proposte degli operatori di telefonia mobile a meno di 5 euro sono tutte diverse tra loro: la scelta finale potrà dunque essere considerata giusta sulla base di quelle che sono le esigenze di ciascun utente.

