Offerte telefonia mobile con chiamate illimitate: le 10 migliori offerte

Le SIM mobile oggi non vengono più utilizzate solo per chiamare, in quanto uno dei bisogni primari è rappresentato oggi dai Giga sul cellulare, in modo tale da restare connessi in qualsiasi momento.

Nonostante ciò, la presenza delle chiamate illimitate continua a essere un optional interessante per molti: ecco perché nelle prossime righe saranno prese in considerazione 10 delle migliori offerte mobile con chiamate illimitate.

Attiva una nuova tariffa telefonia mobile con chiamate illimitate

Tariffe telefonia mobile più convenienti 2022 con chiamate illimitate

La maggior parte delle promozioni per il telefono che si possono attivare oggi non sono a consumo: si tratta infatti di tariffe tutto compreso, le quali permettono di avere al contempo chiamate, messaggi e Giga senza limiti, anche a meno di 10 euro al mese.

Ci sono offerte proposte sia dagli operatori virtuali, che in genere costano di meno, sia dagli operatori di tipo tradizionale, con le quali sarà possibile chiamare senza limiti non solo i numeri dello stesso, ma anche quelli di altri operatori (oltre che i numeri di rete fissa nazionali).

Tra le migliori proposte con chiamate illimitate, troviamo le offerte di:

ho. Mobile;; PosteMobile; Very Mobile; Kena; Easy; Fastweb; Vodafone; Iliad; TIM; Spusu.

Analizziamole di seguito nel dettaglio.

Telefonia mobile: scopri le migliori offerte con chiamate illimitate

1. ho. Mobile a 6,99 euro

ho. Mobile, ovvero l’operatore virtuale di Vodafone, propone una promozione per nuovi numeri, al costo di 6,99 euro al mese + 9 euro per l’attivazione, nella quale sono inclusi:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

2. PosteMobile

La promozione del momento di PosteMobile è Super Power 20, disponibile al costo di 4,99 euro al mese, con 10 euro di ricarica inclusi e 10 euro una tantum di contributo di attivazione.

Il piano mensile comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

20 Giga di Internet.

3. Very Mobile

La promozione per nuovi numeri proposta da Very mobile, l’operatore virtuale di Kena, è disponibile al costo fisso mensile di 5,99 euro e prevede un costo di attivazione di 1,99 euro una tantum.

L’abbonamento di tipo ricaricabile include ogni mese:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

4. Kena Mobile

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, propone una tariffa riservata esclusivamente ai clienti che passano da alcuni operatori, come per esempio Iliad, PosteMobile e altri MVNO, nella quale sono inclusi i seguenti servizi.

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese + un costo una tantum di 3,99 euro per l’attivazione.

5. Easy

Il nuovo operatore virtuale Easy propone un’offerta mobile che include, al costo mensile di 6,99 euro:

chiamate illimitate;

100 SMS;

100 Giga di Internet.

Si dovrà sostenere un costo per la nuova SIM pari a 9,99 euro, da pagare una sola volta.

6. Fastweb Mobile

Le promozioni mobile di Fastweb permettono di navigare alla massima velocità e con i vantaggi del 5G inclusi. La promozione Fastweb mobile, che costa 7,95 euro al mese + 10 euro una tantum per la nuova SIM, comprende:

chiamate illimitate;

100 SMS;

90 Giga di Internet.

7. Vodafone 50 Digital Edition

Offerta disponibile al costo di 7,99 euro al mese, con contributo di attivazione e costo per la nuova SIM Vodafone pari a zero, si tratta di una promozione di tipo all inclusive che comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

8. Iliad Giga 80

La promozione proposta da Iliad è per tutti, quindi potrà essere attivata sia sui nuovi numeri, sia dai clienti che effettuano la portabilità da un altro operatore. La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese + un contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad, pari a 9,99 euro.

L’offerta Iliad Giga 80 comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

80 Giga di Internet;

6 Giga di Internet incluso in roaming in Europa e le chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali.

Le chiamate e i messaggi illimitati sono inclusi anche in roaming in Europa.

9. TIM Wonder Five

TIM propone una tariffa dedicata ai clienti di determinati operatori virtuali, disponibile al costo di 7,99 euro al mese, e nella quale sono inclusi:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

70 Giga di Internet.

Non sarà previsto alcun costo di attivazione, ma si dovrà acquistare una nuova SIM TIM al costo di 25 euro, con 20 euro di traffico inclusi.

10. Spusu 50

Quella di Spusu, operatore virtuale austriaco, non è un’offerta con chiamate illimitate. Tuttavia, si tratta di una soluzione molto conveniente, che ha un costo di 5,98 euro al mese, e che si consiglia di considerare perché comprende: