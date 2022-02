Offerte telefonia mobile con lo stesso provider del fisso: i vantaggi

Le offerte telefonia mobile sono in continuo cambiamento e non sempre risulta semplice riuscire a star dietro alle evoluzioni del mercato. Eppure, ci sono sempre nuove occasioni per risparmiare.

Uno degli ultimi trend del mercato è, per esempio, l’aumento del numero di Giga delle offerte (ormai quasi tutte di tipo all inclusive): sono sempre di più gli utenti che vorrebbero avere Giga illimitati per lo smartphone.

Sebbene esistano già diverse soluzioni proposte da alcuni operatori di tipo tradizionale, non sono esattamente esempi di convenienza: per questo motivo, si consiglia di prendere in considerazione le offerte telefonia mobile con lo stesso provider del fisso. Vediamo di seguito i vantaggi che ne possono derivare.

Cosa sono le offerte fisso + mobile

Già da diverso tempo, le offerte Internet casa sono diventate sempre più articolate: nella pratica, non offrono soltanto la possibilità di navigare alle massime velocità disponibili, ma prevedono anche diversi servizi aggiuntivi.

Alle chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali si sono aggiunte, sempre più spesso, le offerte per la telefonia mobile, con le quali si potrà avere accesso a una SIM con Giga illimitati a prezzi davvero convenienti.

Il vantaggio è che al contempo si potrà disporre di una connessione di altissimo livello quando si è in casa e non si avranno più problemi per quel che riguarda la paura di terminare i Giga mentre si è in giro.

Presentiamo allora alcune delle migliori offerte fisso + mobile disponibili oggi in commercio:

alcune permetteranno di disporre di Giga illimitate su più SIM ;

alcune saranno incluse nel costo dell’abbonamento Internet casa, mentre altre dovranno essere aggiunte, pagando un supplemento mensile.

Offerte telefonia mobile + fisso TIM

La migliore offerta Internet casa di TIM si chiama Premium Fibra: ha un costo di 29,90 euro al mese e comprende al suo interno:

il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi;

il modem di ultima generazione TIM HUB+, con Wi-Fi 6, al prezzo di 5 euro al mese per 48 mesi.

Sono previste anche la fibra ottica illimitata, fino a un massimo di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload (oggi disponibile in più di 200 Comuni), e le chiamate illimitate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (ma solo nel caso di attivazione online dell’offerta).

Premium Fibra dà a tutti i suoi sottoscrittori la possibilità di attivare TIM UNICA: in questo modo si avranno Giga illimitati in regalo fino a un massimo di 6 SIM presenti in famiglia, che possono essere intestate a persone diverse rispetto al titolare dell’offerta Internet casa.

La promozione potrà essere pagata tramite domiciliazione bancaria: è molto vantaggiosa perché la tariffa per la telefonia mobile è disponibile su più SIM e non prevede il pagamento di alcun costo aggiuntivo.

Offerte telefonia mobile Vodafone

Vodafone propone due diverse offerte fisso + mobile:

Family Plan; Family Plan V-MAX.

Family Plan ha un costo di 34,90 euro al mese (invece di 39,90 euro al mese) e comprende costo di attivazione e spedizione, il modem di ultima generazione, con Wi-Fi Optimizer, Internet fino a 2,5 Giga in download, le chiamate da telefono fisso (per le attivazioni online), una SIM di tipo 5G con minuti, SMS e Giga illimitati, per navigare alla massima velocità.

Family Plan V-Max, invece, è disponibile al costo fisso mensile 39,90 euro al mese e include costo di attivazione e spedizione, il modem di ultima generazione, con Wi-Fi Optimizer, Internet fino a 2,5 Giga in download, le chiamate da telefono fisso (per le attivazioni online), una SIM di tipo 5G con minuti, SMS e Giga illimitati, per navigare alla massima velocità, la Vodafone Sempre Connessi Back up 4G, per navigare e chiamare senza interruzioni, il Wi-Fi garantito in tutta la casa e la Digital Privacy&Security.

Offerte telefonia mobile WINDTRE

La promozione dell’operatore WINDTRE con la quale avere Giga illimitati su 3 SIM mobile è la Super Fibra, disponibile:

al prezzo di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile WINDTRE;

al prezzo di 26,99 euro per tutti gli altri clienti, sia per le nuove attivazioni, sia per passaggio da un altro operatore di telefonia fissa.

La promozione, con la quale sarà possibile navigare fino a 1 Giga in download, comprende anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il modem Wi-Fi 6 incluso, 12 mesi di Amazon Prime Video.

Anche in questo caso, i Giga illimitati per la propria SIM mobile saranno disponibili senza dover aggiungere un contributo aggiuntivo (l’offerta con Giga illimitati di WINDTRE, attivata singolarmente, prevede un costo di 29,99 euro al mese, superiore a quello della stessa fibra).