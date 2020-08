Offerte telefonia mobile: le migliori offerte cambio operatore di agosto 2020

Qual è l’elemento più importante per te quando sei alla ricerca di nuove offerte telefonia mobile? Sei un utente che è abituato a chiamare molto, quindi è interessato ai minuti gratuiti? Oppure uno che passa la maggior parte del suo tempo su Internet? O entrambe le attività?

Per trovare l’offerta perfetta per le tue abitudini di consumo, è molto utile utilizzare un comparatore di tariffe, come quello di SOStariffe.it, che permette di avere accesso alle offerte più calzanti rispetto alle tue necessità, grazie all’inserimento di alcuni parametri.



Per esempio, nel caso in cui si fosse alla ricerca di un’offerta per la telefonia mobile per una navigazione quotidiana su Internet, basterà andare nella sezione dedicata alle Offerte Telefonia mobile e scegliere il numero di Giga si vorrebbe avere sul telefono, che va da un minimo di 10 a 50+.

Se invece si avesse bisogno di chiamare con una certa frequenza, sarà sufficiente inserire il numero di minuti, che va da un minimo di 200 a illimitati. Ecco quali sono alcune delle migliori offerte telefonia mobile di agosto 2020 individuate tramite il meccanismo della comparazione.

Very Mobile

Le offerte telefonia mobile più economiche del momento sono quelle dell’operatore Very Mobile: la tariffa al prezzo più basso, che è pari a 4,99 euro al mese, è di tipo operator attack, in quanto è dedicata soltanto ad alcuni clienti, ovvero quelli che prevengono da Iliad, PosteMobile e da altri operatori virtuali.

Il piano prevede un contributo una tantum di 5 euro per l’acquisto della SIM e:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 30 Giga di Internet.

Very propone poi un’altra promozione operator attack che ha un costo di 6,99 euro al mese, prevede il costo una tantum per l’acquisto della SIM pari a 5 euro e:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 100 Giga di Internet.

La stessa promozione è disponibile anche per chi sceglie di attivare un nuovo numero, al costo mensile di 7,99 euro al mese. Chi, invece, volesse mantenere il proprio numero, ma fosse un cliente TIM, Vodafone, Kena e degli operatori che non sono inclusi nelle precedenti offerte potrebbe optare per una promozione che al costo di 11,99 euro al mese comprende:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 30 Giga di Internet.

La promozione che include 100 Giga di Internet al mese potrebbe invece essere attivata da questa fetta di clienti al costo di 13,99 euro al mese.

Le offerte telefonia mobile di PosteMobile

Anche PosteMobile ha ideato un’offerta a un prezzo davvero molto conveniente: si tratta di Creami WOW 10 Giga, che ha un costo mensile di 4,99 euro e prevede un costo di attivazione di 20 euro.

La promozione include 10 euro di ricarica e si caratterizza per:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 10 Giga di Internet.

Una tariffa perfetta per chi è abituato a navigare molto da mobile è rappresentata invece da Creami Relax100, che ha un costo di attivazione di 20 euro e un costo mensile di 10 euro. La promozione include servizi quali Richiama e Controllo del credito e dà diritto ogni mese a:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 80 Giga di Internet.

Le offerte telefonia mobile di Kena

L’operatore virtuale Kena Mobile propone una promozione al costo di 5,99 euro al mese, con un mese gratuito nel caso di attivazione online. Nell’abbonamento mensile, riservato ai clienti Iliad, PosteMobile e a quelli di altri operatori virtuali, sono inclusi:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 70 Giga di Internet.

Un’altra offerta operator attack riservata in portabilità ad altri provider si chiama Kena 7,99 Flash, la quale al costo di 7,99 euro al mese prevede:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 50 Giga di Internet.

Non sono previsti costi aggiuntivi né per l’attivazione né per la SIM. Esiste poi una tariffa che può essere attivata dai clienti che provengono da tutti gli altri operatori non inclusi nelle offerte citate in precedenza, la quale al costo di 13,99 euro al mese comprende:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 70 Giga di Internet.

Le offerte telefonia mobile di ho. Mobile

Anche ho. Mobile ha ideato la sua offerta operator attack riservata ai clienti Iliad e a quelli di altri operatori virtuali, che prevede un contributo di attivazione da pagare una sola volta di 99 centesimi e un costo mensile di 5,99 euro.

L’offerta comprende:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 70 Giga di Internet.

I clienti che provengono da altri operatori potranno scegliere la tariffa ho. Tutto Chiaro, che ha un costo di 12,99 euro al mese e prevede l’acquisto della SIM, pari a 9,99 euro. L’abbonamento include:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 50 Giga di Internet.

La proposta di Iliad

Il punto di forza delle promozioni di Iliad è dato dal fatto che sono attivabili da tutti i clienti, a prescindere dal loro operatore di provenienza. Tra le offerte più interessanti, rientra senza dubbio Giga 50, che ha un costo mensile di 7,99 euro e prevede l’acquisto della SIM, al prezzo di 9,99 euro.

Nel piano mensile sono inclusi:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 50 Giga di Internet.

La proposta di Fastweb

L’offerta telefonia mobile di Fastweb può essere attivata unicamente online, in modo gratuito. Ha un costo mensile di 8,95 euro e comprende:

• Chiamate illimitate;

• 100 messaggi;

• 50 Giga di Internet.

L’offerta include anche i seguenti servizi gratuiti:

• Richiama;

• Ti ho cercato;

• Segreteria telefonica;

• Controllo del credito.

La proposta di Vodafone

Tra le tante offerte telefonia mobile di Vodafone, ce n’è una che permette di poter disporre di Giga illimitati per l’’utilizzo di app quali WhatsApp, Instagram, Messenger, e così via. Si tratta di Red Unlimited Smart, che ha un costo di 18,99 euro al mese e prevede un contributo di attivazione pari a 5 euro.

L’abbonamento comprende:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 40 Giga di Internet.

Le tariffe 5G di TIM

Infine, per chi abitasse in una delle città già coperte dalla tecnologia 5G e avesse intenzione di comprare uno smartphone compatibile, ci sono le tariffe 5G di TIM: la più economica si chiama TIM Advance 5G e prevede un costo fisso mensile di 29,99 euro al mese e un contributo una tantum di 14 euro, 5 per il costo della SIM e 9 per l’attivazione.

Il piano comprende:

• Chiamate illimitate;

• Messaggi illimitati;

• 50 Giga di Internet alla velocità del 5G.

Sulla base di quanto detto fin qui, oltre alle abitudini di consumo, un elemento che risulta fondamentale nella scelta di una nuova offerta telefonia mobile è rappresentato dalla volontà di mantenere il vecchio numero o dal bisogno di attivarne uno nuovo: nel primo caso la soluzione migliore è quella di individuare l’offerta operator attack più conveniente rispetto al proprio operatore di provenienza.