Offerte telefonia mobile per già clienti: come trovarle

La crescita progressiva del numero di operatori di telefonia mobile presenti in Italia, incrementato in modo particolare dall’ingresso degli operatori di tipo virtuale, ha reso la scelta di una nuova offerta sempre più difficile.

Ogni mese, infatti, sono disponibili sempre nuove promozioni, alcune delle quali si rivolgono esclusivamente ai nuovi clienti, mentre altre possono essere sottoscritte da tutti. Quello a cui bisogna prestare particolare attenzione, dunque, è il vincolo che definisce la singola soluzione tariffaria, la quale, per esempio, molte volte non può essere attivata dai già clienti.

Nel corso degli ultimi anni le offerte telefonia mobile sono state il terreno di battaglia di una vera e propria guerra tra gli operatori, i quali, per recuperare i clienti persi hanno dovuto introdurre delle specifiche offerte di tipo win back, con prezzi estremamente ridotti e un gran numero di servizi inclusi.

Come si trovano le offerte telefonia mobile per già clienti

Di fronte a una nuova promozione disponibile a un prezzo stracciato, spesso sono proprio i già clienti di un determinato operatore i primi a essere esclusi: questo significa che l’unico modo con il quale potranno risparmiare è rappresentato dalla scelta di un nuovo operatore?

La risposta è negativa, nella misura in cui il metodo più veloce ed efficace per trovare un’offerta telefonia mobile per già clienti consiste nel contattare il servizio clienti del proprio operatore o nel recarsi presso uno dei punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Così facendo si potrà avere la garanzia di accedere a una nuova promozione: il rischio per il proprio operatore sarebbe, infatti, quello di perdere il cliente in questione, attratto dai prezzi bassi e dalle proposte accattivanti degli altri competitor.

In generale, nel corso degli ultimi anni le promozioni per la telefonia mobile sono state caratterizzate:

dal fatto di essere di tipo all inclusive : questa tipologia di offerta ha ormai soppiantato quasi del tutto le tariffe a consumo;

dalla riduzione dei costi del canone mensile a fronte di un aumento del numero di Giga e di minuti inclusi nella promozione: in particolare, questo cambiamento è stato accentuato ancor di più dalle necessità maturate nel corso della pandemia.

Le offerte telefonia mobile di Spusu

Analizzando quelle che sono le offerte telefonia mobile che vengono proposte oggi dagli MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ci si rende conto di come siano tutte proposte che si rivolgono a una specifica fascia di clienti, ovvero quelli che sceglieranno di mantenere il vecchio numero e di effettuare la portabilità da un determinato gestore.

Un operatore virtuale che si distingue dalla massa è Spusu, che non solo permette di attivare una nuova promozione indipendentemente dal fatto di essere nuovi clienti oppure no, ma si contraddistingue anche per il meccanismo della riserva.

Nella pratica, tutti i minuti, messaggi e Giga che non vengono utilizzati nel mese precedente, potranno incrementare i Giga di base inclusi in una data tariffa nel mese successivo.

Tra le proposte più interessanti, troviamo per esempio:

Spusu 50 , la quale ha un costo di 5,98 euro al mese e comprende 2.000 minuti, 500 SMS, 50 Giga di Internet e 100 Giga di riserva;

Spusu 100, la quale ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 2.000 minuti, 500 SMS, 100 Giga di Internet e 200 Giga di riserva.

Le promozioni in elenco non prevedono alcun costo per il contributo di attivazione: nel caso di sottoscrizione da parte di un nuovo cliente dovrà però essere acquistata una nuova SIM, al prezzo di 9,90 euro una tantum.

Offerte telefonia mobile per già clienti: gli operatori virtuali

Un’altra proposta per già clienti è Creami Relax100, tariffa di PosteMobile disponibile al prezzo fisso mensile di 10 euro: questa promozione include chiamate e messaggi senza limiti, oltre che 100 Giga di Internet. Per la sua attivazione è richiesto un contributo una tantum pari a 20 euro.

Anche l’operatore virtuale di TIM, Kena Mobile, propone un’offerta che potrà essere attivata gratuitamente e senza limitazioni, il cui canone mensile di 12,99 euro è disponibile per sempre. La promozione include 70 Giga di traffico mensile e chiamate e SMS senza limiti.

Allo stesso prezzo è possibile sottoscrivere anche la proposta dell’operatore virtuale di Vodafone, ovvero ho. Mobile, con il quale si avranno a propria disposizione ogni mese minuti e messaggi senza limiti e 50 Giga di traffico. I minuti e i messaggi gratuiti sono inclusi anche in Unione Europea, dove si potrà navigare con un pacchetto di 2 Giga con rete 4G.

Offerte telefonia mobile per già clienti: gli operatori tradizionali

Passando agli operatori tradizionali, meritano una certa considerazione le offerte di tipo 5G proposte da TIM: uno dei motivi per i quali chi è già cliente può desiderare di cambiare offerta di telefonia mobile consiste non solo nel vantaggio di poter risparmiare, ma soprattutto nella possibilità di attivare un’offerta migliorativa.

Il 5G rappresenta, senza dubbio, una soluzione innovativa: TIM è stato uno dei primi operatori a mettere sul campo questa tipologia di offerte per il mobile, che sono sicuramente di grande appeal per le velocità che è possibile raggiungere dal proprio smartphone.

I già clienti TIM avranno in primo luogo la possibilità di prendere in considerazione la promozione TIM Advance 5G, disponibile al costo fisso mensile di 29,99 euro, con contributo di attivazione di 9 euro una tantum.

Nella promozione sono inclusi :

50 Giga di Internet + 3 Giga in omaggio previsti solo nel caso di sottoscrizione online;

minuti e messaggi senza limiti.

Al costo di 49,99 euro al mese sarà invece possibile sottoscrivere la promozione TIM Advance 5G Top, che comprende minuti e messaggi illimitati, oltre che 100 Giga di Internet. Nel caso in cui si fosse interessati alle due offerte citate, ci sono due cose che bisogna assolutamente fare.

La prima consiste nella verifica della copertura, per conoscere se nel luogo in cui si abita si è già coperti dalla rete 5G TIM. La seconda consiste nell’acquisto di un nuovo smartphone di tipo 5G, senza il quale non sarà possibile navigare con la rete di ultimissima generazione.