Offerte telefonia mobile più economiche Black Friday 2020

Uno dei migliori metodi da adottare quando si vuole risparmiare sulle offerte telefonia mobile consiste nel passare a un altro operatore. Ormai le opzioni tra le quali scegliere e i player di mercato disponibili sono davvero tanti e fare la scelta giusta non è semplicissimo.

Se c’è una settimana dell’anno nella quale bisogna assolutamente approfittare delle promozioni messe a disposizione dai vari operatori, c’è senza alcun dubbio quella del Black Friday: si tratta di un momento molto favorevole per gli acquisti di ogni sorta, compresi quelli del settore della telefonia mobile.



Vediamo allora quali sono le migliori offerte telefonia mobile che si possono attivare per il Black Friday 2020 nel caso in cui si stesse cercando una soluzione più economica, che sono state individuate tramite il meccanismo della comparazione.

Very Mobile, tra le proposte più economiche

Prima di parlare delle offerte dell’operatore Very Mobile, è bene ricordare la differenza che esiste tra gli operatori tradizionali, chiamati MNO (acronimo di Mobile Network Operator), e gli operatori virtuali, i cosiddetti MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

Mentre i primi sono in grado di trasmettere il proprio segnale perché dispongono di un’infrastruttura di rete proprietaria, i secondi si appoggiano alla rete degli operatori tradizionali: proprio per questo motivo, sebbene la copertura degli operatori virtuali corrisponda a quella degli operatori tradizionali, la loro velocità di navigazione è inferiore.

Questa premessa introduttiva ci permette di capire il perché le offerte degli MVNO sono quelle che di solito costano di meno. Parlando quindi delle offerte telefonia mobile meno care, la più economica fra quelle disponibili sul mercato è la proposta di Very Mobile, che è l’operatore virtuale di WINDTRE.

La sua promozione è di tipo all inclusive e comprende 30 Giga di Internet, oltre che minuti e messaggi illimitati, al costo di 4,99 euro al mese.

A questo prezzo, però, non può essere attivata da tutti i clienti, ma soltanto da coloro i quali scelgono di non cambiare numero e di effettuare il passaggio da Iliad, Poste Mobile e gli altri MVNO. In tutti gli altri casi, la si può sottoscrivere al costo di 11,99 euro al mese.

In alternativa, tutti coloro che hanno Iliad, CoopVoce, Fastweb, Poste Mobile e altri MVNO, potranno attivare al costo di 6,99 euro al mese una promozione che include 100 Giga di Internet, oltre che minuti e messaggi illimitati. Per i nuovi numeri, questa tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese, mentre tutti gli altri la possono sottoscrivere a 13,99 euro al mese.

Le offerte telefonia mobile di ho. mobile

Tra le offerte telefonia mobile che si consiglia di prendere in considerazione in vista del Black Friday 2020, ci sono quelle dedicate ai clienti Iliad e da altri MVNO dall’operatore ho. Mobile, che è il MVNO di Vodafone: la proposta che costa di meno ha un prezzo di 5,99 euro al mese e comprende 70 Giga di traffico e minuti e SMS illimitati.

Tutti gli altri clienti avranno la possibilità di scegliere una promozione simile, che ha un costo di 12,99 euro al mese, e che si chiama “ho. tutto chiaro”: la tariffa comprende 50 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi senza limiti.

La proposta di Kena Mobile

Parte sempre da una cifra davvero molto bassa, pari a 5,99 euro al mese, la soluzione per risparmiare sulla tariffa per la telefonia mobile di Kena Mobile, che è l’operatore virtuale di TIM. Anche in questo caso, si tratta di una tariffa di tipo operator attack, ovvero che è possibile attivare a un prezzo così basso soltanto nel caso di portabilità da alcuni operatori, fra i quali si annoverano Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, One Mobile e Digi Mobile. Per tutti gli altri clienti, questa tariffa ha un costo di 13,99 euro al mese.

Nell’offerta sono inclusi:

• 70 Giga di Internet;

• minuti illimitati;

• messaggi illimitati.

In alternativa, chi ha un abbonamento con altri operatori virtuali, potrà sottoscrivere la promozione Kena 7,99 Flash, la quale al costo di 7,99 euro al mese permette di navigare con 50 Giga di traffico e di poter disporre di minuti e messaggi illimitati.

Fino al 1 dicembre per chi attiva Kena 5,99 riceverà in omaggio un buono da 10 euro da spendere su Amazon.

La convenienza di Iliad

Un’offerta che alla quale prestare una certa attenzione, soprattutto in vista del Black Friday 2020, è Giga 50 dell’operatore Iliad, con la quale si potrà navigare con 50 Giga di Internet e avere accesso a minuti e messaggi illimitati, al costo di 7,99 euro al mese.

Perché questa promozione è davvero molto conveniente rispetto alle altre? In primo luogo, perché può essere attivata da tutti, a prescindere da quello che è il proprio operatore di provenienza. In secondo luogo, per il fatto che Iliad è il quarto operatore di telefonia mobile in Italia.

Questo significa che, essendo dotato della propria infrastruttura di rete, è in grado di raggiungere la velocità massima in download di 390 Mbps: alla convenienza si aggiunge dunque anche la qualità di un servizio che è in grado di coprire tutto il territorio nazionale.

Le novità di TIM

Per contrastare l’avanzata degli operatori virtuali e recuperare almeno una parte dei clienti persi nel tempo, anche TIM ha deciso di lanciare le sue offerte di tipo operator attack, che possono essere sottoscritte al costo di 7,99 euro al mese.

La prima è riservata ai clienti Iliad e Poste Mobile e include:

• 70 Giga;

• messaggi gratuiti;

• minuti illimitati.

La seconda, invece, è dedicata ai clienti Coop Italia e Tiscali e comprende 50 Giga di Internet, messaggi gratuiti e minuti illimitati. In entrambi i casi sarà necessario sostenere il costo della nuova SIM, che è pari a 25 euro.

Tra le nuove promozioni di TIM, perfette per dare un senso al Black Friday 2020, troviamo anche TIM Wonder, che ha un costo di 9,99 euro al mese e include 50 Giga di Internet, oltre che chiamate illimitate e messaggi gratuiti. La tariffa è stata pensata per i clienti che provengono da ho. Mobile e Lyca Mobile Plus.

La proposta online di Fastweb

Fastweb è un operatore particolarmente attivo non solo nel mondo della telefonia fissa, ma anche in quello della telefonia mobile, nel quale presenta una sola offerta, che può essere attivata online al costo di 8,95 euro al mese.

La soluzione tariffaria comprende:

• 50 Giga di Internet ,che diventano 100 in occasione della settimana del Black Friday.

• chiamate illimitate;

• 100 SMS.

Se si vuole risparmiare ancor di più, si consiglia di attivare questa promozione assieme all’offerta Internet casa, chiamata Fastweb Casa: il costo totale previsto per questo acquisto in combo è pari a 34,95 euro al mese, con i quali si potrà disporre non solo dell’Internet mobile, ma di una connessione Internet casa illimitata, in grado di raggiungere anche la velocità massima della fibra FTTH di 1 Giga in download.