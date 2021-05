Offerte telefono fisso e Internet: 5 promozioni di maggio 2021

Gli avanzamenti tecnologici che hanno caratterizzato gli ultimi anni hanno permesso a un numero sempre maggiore di persona di attivare delle offerte telefono fisso e Internet in fibra ottica, con le quali è possibili raggiungere, in molte città, la velocità massima di 1 Giga in download.

Chi fosse interessato all’attivazione di una nuova promozione Internet casa, dovrebbe prima di tutto effettuare una verifica della copertura in modo tale da conoscere, in anticipo se:

potrà effettivamente attivare una promozione in fibra ottica di tipo FTTH;

sarà possibile attivare comunque un’offerta telefono fisso e Internet, ma con una rete di tipo FTTC (la fibra misto rame con la quale navigare fino a 200 Mega in download) o la rete ADSL (con la quale navigare fino a 20 Mega in download).

Vediamo di seguito 5 offerte da prendere in considerazione per navigare senza limiti nel mese di maggio 2021, che potranno essere sottoscritte direttamente online.

Offerte telefono fisso e Internet di TIM

La promozione Internet casa di TIM in fibra ottica ha un costo di 29,90 euro al mese e permette di navigare (nelle zone raggiunte da tale tecnologia di rete) alla velocità della fibra FTTH, quindi fino a 1 Giga in download.

L’offerta TIM Super fibra comprende:

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito, dotato di WiFi 6 che garantisce una maggiore velocità e copertura in tutta la casa;

il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura con Safe Web Plus;

il contributo di attivazione.

Offerte telefono fisso e Internet di WINDTRE

WINDTRE propone una promozione Internet casa in fibra FTTH chiamata Super fibra, la quale potrà essere attivata direttamente online al costo di 28,99 euro al mese. Aggiungendo due soli euro in più al mese, sarà possibile aggiungere il Wi-Fi Extender e aumentare così la potenza della connessione.

Nel piano mensile saranno compresi:

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il contributo di attivazione;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Sarà, inoltre, possibile scegliere di attivare la promozione Super fibra e Unlimited Special, la quale avrà un costo di 36,98 euro al mese e che permetterà di unire ai vantaggi della connessione Internet casa anche una SIM mobile con Giga e minuti illimitati, e 200 SMS.

Offerte telefono fisso e Internet di Vodafone

L’offerta Internet casa proposta da Vodafone si chiama Internet Unlimited. Ha un costo di 27,90 euro al mese e non prevede alcun vincolo di durata: sarà dunque possibile recedere in qualsiasi momento senza dover pagare delle penali.

La promozione comprende:

Internet fino a 1 Giga in download;

il modem dotato di Wi-Fi Optimizer;

la possibilità di aggiungere le chiamate illimitate gratuite da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, al costo di 2 euro in più al mese.

Anche Vodafone dà la possibilità di attivare una promozione fisso + mobile: si tratta di Giga Family Infinito Edition, disponibile al costo di 39,90 euro al mese. L’offerta unisce ai vantaggi di Internet Unlimited una SIM mobile da attivare al costo di 6,99 euro una tantum, nella quale sono inclusi minuti, Giga e SMS illimitati.

Offerte telefono fisso e Internet di Fastweb

La promozione in fibra ottica di Fastweb, chiamata NeXXt casa, permette di raggiungere (nelle zone coperte) la velocità di 2,5 Giga in download. Ha un costo di 29,95 euro al mese e comprende diversi servizi.

Tra questi si annoverano:

il costo di attivazione;

le chiamate illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem FASTGate;

il WOW Space, ovvero un cloud illimitato sul quale salvare tutte le proprie foto e documenti;

il servizio di assistenza clienti MyFastweb.

Tra i vantaggi della proposta di Fastweb troviamo quello di poter disattivare la promozione entro 30 giorni dalla sua attivazione nel caso in cui non si fosse soddisfatti: in questa ipotesi si riceverebbe il rimborso dei costi sostenuti.

La promo di Fastweb è la più veloce tra quelle attualmente disponibili in Italia, e non prevede costi nascosti né vincoli di durata, quindi sarà possibile scegliere di recedere in qualsiasi momento dalla promozione, pagando soltanto una mensilità per la dismissione del servizio (non sono invece previste penali di recesso).

La promozione Internet casa può essere integrata con una SIM mobile: in questo caso avrà un costo di 25,95 euro al mese + 7,95 euro al mese per la SIM, che conterrà 70 Giga di Internet e minuti illimitati per chiamare da mobile.

Offerte telefono fisso e Internet di Sky

Tra le offerte in fibra ottica che si consiglia di prendere in considerazione ci sono anche quelle proposte da Sky, che oggi è presente in più di 1.500 città italiane, garantendo una connessione semplice, potente e spettacolare.

La promozione in fibra ottica ha un prezzo di partenza pari a 29,90 euro al mese e permette di navigare alla velocità della fibra FTTH di 1 Giga in download. Si riceverà lo Sky Wifi Hub, ovvero un modem intelligente che è in grado di ottimizzare la connessione in tutto l’ambiente domestico.

La promozione Internet casa potrà, poi, essere personalizzata con l’aggiunta dei pacchetti Sky TV, al costo scontato di 39,90 euro al mese mese per i primi 18 mesi, invece di 54,90 euro al mese.

Tra le proposte attivabili rientra anche Sky Wifi + Intrattenimento Plus, con Sky Q senza parabola, che potrà essere sottoscritto direttamente online al prezzo scontato di 44,90 euro al mese per i primi 18 mesi, invece di 59,90 euro al mese.

