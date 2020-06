Offerte TIM mobile e casa: le promozioni di giugno 2020

Scegliere TIM come operatore per la telefonia mobile o per la connessione Internet casa rappresenta un ottimo investimento. L’operatore propone infatti un gran numero di offerte mobile al passo con i tempi, fra le quali rientrano le promozioni di tipo 5G con telefono incluso.

Ci sono poi offerte pensate per determinate categorie di utenti, come quelle destinate agli over 60 o le promozioni pensate per i giovani. I piani si differenziano l’uno dall’altro proprio perché il pacchetto mensile e l’importo da sostenere sono studiati in modo specifico per intercettare i bisogni di determinati target.

Dall’altro lato, la proposta Internet casa Wi-Fi di TIM è una delle migliori disponibili sulla piazza in termini di costo e di velocità di navigazione e include anche diversi benefit dedicati all’intrattenimento.



Vediamo quali sono le migliori tariffe da attivare sul proprio smartphone e quali i vantaggi che si ottengono se si sceglie la promozione Internet casa commercializzata da TIM.

La promozione Internet casa di TIM

Le tariffe Internet casa che è possibile attivare con TIM sono:

• TIM Super Fibra;

• TIM Super FWA.

TIM Super Fibra è una promozione Internet casa con la quale navigare fino a 1 Giga in download, ovvero con la fibra ottica FFTH. Nei luoghi che sono sono coperti da tale tecnologia di rete, è possibile optare per:

• TIM Super Mega, con la quale viaggiare alla velocità della fibra FTTC di 200 Mega in download;

• TIM Super ADSL, con la quale navigare alla velocità dell’ADSL di 20 Mega in download.

Nel piano mensile sono inclusi:

• la connessione Internet illimitata;

• un modem di ultima generazione;

• le chiamate illimitate, ma solo nel caso di attivazione online;

• i contenuti di TIMVISION PLUS;

• 6 mesi di Disney+ gratuiti, che potranno poi essere rinnovati al costo aggiuntivo di 3 euro in più al mese.

Tutti questi servizi sono presenti anche nell’offerta TIM FWA, la connessione di tipo wireless, in grado di raggiungere tutte quelle zone che non sono coperte né dall’ADSL né tantomeno dalla fibra ottica.

La promozione, che include Internet veloce, il costo dell’abbonamento e il modem FWA, è disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro. Attivandola sarà possibile navigare fino a 200 Mega in download.

Le tariffe di tipo 5G

Le promozioni 5G di TIM permettono di navigare da mobile fino alla velocità massima di 2 Gbps, con la quale poter vedere video in Ultra HD e avere accesso all’assistenza dedicata.

Ci sono tre tipologie di promozioni, che differiscono l’una dall’altra per il costo e per i servizi inclusi. Si tratta di:

• TIM Advance 4.5G;

• TIM Advance 5G;

• TIM Advance 5G Unlimited.

La prima tariffa, ovvero TIM Advance 4.5G, ha un costo di 19,99 euro al mese e comprende 40 Giga per navigare da mobile fino a 700 Mbps. I Giga inclusi diventano illimitati nel caso in cui si avesse all’attivo anche TIM a casa.

Nel piano mensile sono inclusi:

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• Video HD/UHD;

• Giga First Class;

• smartphone con sconti esclusivi a partire da 10 euro al mese;

• il roaming in Ue.

La seconda tariffa si chiama TIM Advance 5G, ha un costo di 29,99 euro al mese e comprende 50 Giga per navigare da mobile fino a 2 Gbps. I Giga inclusi diventano illimitati nel caso in cui si avesse all’attivo anche TIM a casa.

Nel piano mensile sono inclusi:

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• Video HD/UHD;

• Giga First Class;

• smartphone con sconti esclusivi a partire da 10 euro al mese;

• il roaming in Ue;

• i servizi LoSai e ChiamaOra.

La terza promozione di tipo 5G si chiama invece TIM Advance 5G Unlimited. Al costo mensile di 39,99 euro comprende Giga illimitati per navigare da mobile fino a 2 Gbps.

Nel piano mensile sono inclusi:

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• Video HD/UHD;

• Giga First Class;

• l’assistenza dedicata;

• modelli di smartphone di tipo 5G con sconti esclusivi a partire da 0 euro al mese;

• il roaming in Ue più 3 Giga in più per navigare extra Ue;

• i servizi LoSai e ChiamaOra;

• TIMGAMES gratuito per 3 mesi;

• 250 minuti di chiamate verso l’estero.

Le offerte per i giovani

Le promozioni di TIM per i giovani sono ideali per un pubblico che vuole in genere spendere poco, in virtù del suo scarso potere d’acquisto, e che è abituato a trascorrere la maggior parte del proprio tempo con Internet attivo da mobile.

La migliori offerte per giovani di TIM sono:

• TIM Young;

• TIM Junior.

TIM Young è disponibile nelle versioni Senza Limiti e Student Edition. TIM Young Senza Limiti ha un costo di 14,99 euro al mese nel quale sono inclusi:

• 60 Giga di Internet se si sceglie la domiciliazione bancaria: in caso contrario, diventerebbero 30 Giga al mese;

• chat e social senza limiti;

• musica senza limiti;

• minuti e SMS illimitati.

Tra i benefici inclusi ci sono anche TIM PAY e TIMUSIC Platinum, che è gratuito per un periodo di 6 mesi.

TIM Young Student Edition ha invece un costo di 9,99 euro al mese, che include:

• 40 Giga di Internet se si sceglie la domiciliazione bancaria: in caso contrario, diventerebbero 20 Giga al mese;

• chat e social senza limiti;

• musica senza limiti;

• minuti illimitati;

• TIM PAY;

• TIMMUSIC Platinum gratuito per 6 mesi.

TIM Junior è una promozione dedicata agli utenti più giovani, che ha un costo di 7,99 euro al mese. L’attivazione e il primo mese di offerta sono gratuiti.

Nel piano mensile sono inclusi:

• 10 Giga di Internet sicuro;

• 200 minuti;

• 200 SMS;

• 2 numeri amici TIM;

• la possibilità di utilizzare le app di messaggistica e i principali social network senza consumare Giga;

• i servizi TIM I love games e TIM Safe Web.

Le offerte per gli over 60

La promozione di TIM dedicata agli over 60 si chiama TIM 60+ Senza Limiti e ha un prezzo variabile a seconda del metodo di pagamento selezionato in fase di sottoscrizione. La promozione avrà infatti un costo di:

• 9,90 euro al mese in caso di rinnovo su fattura della linea fissa;

• 12 euro al mese in caso di rinnovo su carta di credito, conto corrente o TIM PAY;

• 13 euro al mese in caso di rinnovo su credito residuo.

Nel costo della tariffa sono inclusi:

• minuti illimitati;

• chat senza limiti;

• 4 Giga di Internet;

• un servizio di assistenza privilegiata, tramite il 199 e il Doctor TIM Mobile.