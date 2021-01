Offerte TIM, Vodafone e Fastweb per Internet Casa a confronto

Trovare un’offerta Internet casa nel 2021 significa attivare un piano che comprende servizi diversi, come la presenza di chiamate gratuite da rete fissa o di abbonamenti a piattaforme per la visione di contenuti in streaming, oltre alla mera connessione.

Mettendo a confronto tra loro alcune delle migliori offerte Internet casa disponibili in commercio a gennaio 2021, ovvero quelle proposte da TIM, Vodafone e Fastweb, emerge la presenza di alcuni elementi che le accomunano.

Per esempio, tutti e tre gli operatori di telefonia fissa permettono di attivare un’offerta Internet casa per navigare alla velocità della fibra FTTH, quindi fino a 1 Giga in download e a 200-300 Mega in upload.

Qualora non fosse possibile attivare la fibra ottica FTTH, si potrà comunque sottoscrivere una delle offerte Internet casa dei 3 operatori scegliendo:

• la fibra FTTC (Fiber To The Cabinet), che raggiunge la velocità massima di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• la connessione ADSL, con la quale è possibile invece navigare fino a una massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Analizziamo di seguito tutti i vantaggi che si possono ottenere scegliendo la promozione Internet casa proposta da TIM, Vodafone o Fastweb, ognuna delle quali ha un costo inferiore ai 30 euro al mese.

L’offerta Internet casa di TIM

TIM propone una connessione Internet casa con la quale connettersi alla rete di tipo FTTH, che prende il nome di TIM Super WiFi Special: ha un costo mensile di 29,90 euro al mese e può essere soggetta a limitazioni tecniche di velocità in relazione alla propria copertura di rete (che si consiglia sempre di verificarla prima di attivare la promozione).

Nel piano mensile, sono inclusi:

• il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito;

• le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il Wifi certificato dai tecnici TIM e la navigazione sicura con Safe Web Plus;

• TIMVISION, la streaming TV di TIM nella quale sono inclusi film, serie, programmi TV e produzioni originali.

Al costo di 14 euro in più al mese, sarà possibile attivare Mondo Intrattenimento, una promozione che include Disney+, Netflix e TIMVISION Plus.

Chi dispone già di una scheda SIM TIM avrà, inoltre, la possibilità di attivare TIM Super fibra con TIM Unica: questa opzione prevede Giga illimitate per gli smartphone di tutta la famiglia e ha sempre un costo mensile di 29,90 euro, dei quali i primi 2 sono in regalo.

Attualmente è ancora possibile usufruire del bonus PC e tablet istituito dal Governo, scegliendo di attivare TIM Super Voucher Fibra al costo di 19,90 euro al mese. In questo modo, si avrà uno sconto sulla connessione Internet casa e, al contempo, si potranno ottenere tablet a partire da zero euro, oppure PC.

Il Piano Voucher Famiglie prevede il rispetto di alcuni requisiti, ovvero è destinato ai nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 20.000 euro e che non dispongono di una connessione Internet casa che riesca a raggiungere la velocità di almeno 30 Mega in download.

L’offerta Internet casa di Vodafone

La promozione Internet casa di Vodafone è simile a quella proposta da TIM per il prezzo, che corrisponde a 29,90 euro al mese, e perché permette di navigare fino a un massimo di 1 Giga in download.

Si tratta di un’offerta che non prevede vincoli di tipo contrattuale, quindi sarà possibile dare disdetta in qualsiasi momento. Nel piano mensile sono inclusi:

• il modem di ultima generazione, dotato di Wi-Fi Optimizer;

• le chiamate da telefono fisso, con le quali si avrà diritto a minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• a un buono spesa da 100 euro, ma soltanto nel caso di sottoscrizione online.

La proposta di Vodafone potrà poi essere personalizzata in modi differenti. Per esempio, al costo mensile di 33,90 euro si potrà attivare un’offerta che prevede una SIM dati con 150 Giga, con la quale sarà possibile connettersi da tablet, smartphone o chiavetta.

In alternativa, si potrà scegliere il piano Giga Family Infinito Edition, disponibile al costo mensile di 39,90 euro e nel quale sono previsti:

• Internet alla massima velocità, senza alcuna limitazione;

• Vodafone Ready, che include il modem, la prima installazione e l’assistenza Vodafone;

• il modem con Wi-Fi Optimizer;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• una scheda SIM, che ha un costo di attivazione di 6,99 euro, nella quale sono inclusi Giga Illimitati alla velocità di 10 Mega al secondo, SMS illimitati e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

L’offerta Internet casa di Fastweb

Tra le migliori offerte Internet casa di gennaio 2021, troviamo anche la promozione dell’operatore Fastweb, che ha un costo fisso mensile di 29,95 euro. Si tratta di un’offerta che non prevede alcun vincolo contrattuale né cambiamenti improvvisi nel tempo.

La promozione di Fastweb, chiamata Nexxt Casa, si differenzia rispetto alle altre perché permette di raggiungere una velocità massima di 2,5 Giga al secondo, ovviamente nei luoghi che sono coperti dalla fibra ottica FTTH.

L’azienda mira a far sì che tale velocità sia disponibile su tutto il territorio nazionale. Nel frattempo, i fortunati che potranno attivare la fibra ottica di Fastweb avranno diritto a:

• l’assistenza clienti Fastweb;

• l’attivazione gratuita;

• le chiamate illimitate;

• il modem FASTGate.

La promozione Internet casa può essere associata anche a un’offerta per la telefonia mobile: al costo di 34,90 euro al mese sarà infatti possibile sottoscrivere Fastweb Nexxt Casa + Mobile. Oltre a tutti i vantaggi della connessione Internet casa, si avrà diritto a una SIM.

Fastweb Nexxt Mobile non ha costi di attivazione nel caso di sottoscrizione online, mentre costa 15 euro in tutti gli altri casi. Include:

• minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni estere;

• 500 minuti in roaming in Unione europea e Svizzera verso i numeri fissi e mobili di tali Stati;

• 100 SMS, che sono validi anche in roaming in Unione europea e in Svizzera, verso i numeri fissi e mobili;

• 50 Giga in Italia;

• 4 Giga in roaming, in Unione europea e Svizzera.

La SIM dà anche la possibilità di navigare con la rete 5G nelle città già coperte da tale tecnologia, ovvero Milano, Bologna, Roma e Napoli, posto che sarà necessario comprare anche uno smartphone abilitato.

La SIM di Fastweb prevede anche i seguenti servizi gratuiti inclusi:

• Segreteria telefonica;

• Scatto alla risposta;

• Ti ho chiamato;

• Controllo del credito residuo.