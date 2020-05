Offerte Vodafone Business: le promozioni di maggio 2020

Il lavoro da casa è da sempre la soluzione che permette ai professionisti in Partita IVA di poter svolgere la propria attività. Il lockdown e lo smart working come modalità di lavoro adottata da un numero più ampio di aziende e professionisti hanno portato a rallentamenti della rete e al conseguente bisogno di connessioni più stabili.

Le grandi aziende sono state in grado di cogliere molto bene questa necessità, proponendo alcune offerte perfette per chi lavora in smart working, ha la partita IVA ed è alla ricerca di una buona connessione Internet casa a un prezzo ragionevole: Vodafone OneNet P.IVA è una delle migliori tra quelle presenti sul mercato.

Vediamo quali sono le sue caratteristiche, qual è il costo e quali i vantaggi ai quali si può avere accesso scegliendo la sua attivazione online.

Vodafone Business: cos’è OneNet P.IVA

Vodafone OneNet P.IVA è molto più di una rete fissa: oltre ai tradizionali vantaggi di una connessione Internet casa, è corredata da una serie di servizi aggiuntivi che la rendono una soluzione ideale per tutti i professionisti che hanno la partita IVA.

L’offerta è al momento disponibile a partire da un costo mensile scontato di 20 euro, mentre di solito ne costa 30. Sottoscrivere la tariffa online è molto vantaggioso, in quanto sono previsti 2 mesi in omaggio, che permettono di risparmiare 20 euro al mese. In più, la promozione disponibile al prezzo attuale consente di ottenere un risparmio totale pari a 140 euro l’anno.

OneNet P.IVA può essere attivata:

• con la fibra FTTH, che permette di navigare alla velocità massima di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload;

• con la fibra FTTC, che permette di navigare alla velocità massima di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• con la tecnologia di tipo ADSL, che permette di navigare alla velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Come per qualsiasi altra promozione Internet casa, la velocità di connessione dipende fondamentalmente dalla copertura della rete rispetto al proprio indirizzo di residenza. Per conoscerla in anticipo prima di attivare l’offerta, è possibile effettuare uno speed test: tra i tanti servizi online disponibili, si può per esempio utilizzare quello messo a disposizione, gratuitamente da SOStariffe.it.

Come funziona nella pratica OneNet P.IVA e quali sono i servizi che include? Vediamoli di seguito.

Le caratteristiche di OneNet P.IVA

OneNet P.IVA è, come anticipato, un’offerta che permette di navigare alle massime velocità della fibra o della rete ADSL, in base alla copertura del luogo in cui si abita. La tariffa garantisce l’installazione della rete in tutta sicurezza, in quanto viene eseguita da un tecnico specializzato. La promozione si contraddistingue:

• per la possibilità di poter iniziare a navigare fin da subito: in attesa dell’installazione nelle linea Internet casa, è infatti possibile utilizzare la Vodafone Internet Key 4G per la propria attività;

• per i servizi extra Digital Fax, attraverso il quale ricevere e inviare fax direttamente online, Dominio e Posta certificata, con i quali si possono attivare fino a 3 email aziendali, con una capienza di 200 Mega;

• per le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, ai quali si possono aggiungere anche 100 o 500 minuti per chiamare in Europa;

• per la possibilità di attivare il doppio Wi-Fi, che permette di disporre di una linea più stabile per mettersi in contatto con i propri clienti.

OneNet include la Vodafone Station, con la quale si può navigare a una velocità di gran lunga maggiore rispetto a quella di un normale modem, grazie al Super Wi-Fi. Tra le particolarità della promozione, c’è quella di poter trasformare il proprio smartphone in un cordless, utilizzando l’app Vodafone Station, e quella di usufruire delle potenzialità dell’IP pubblico statico.

La promozione OneNet è perfetta per i professionisti intenzionati a portare avanti il proprio business in quanto dà accesso a una connessione Internet casa illimitata, che dà garanzie per il fatto di essere stabile, veloce ed efficiente, grazie a IperFibra.

Quali sono i costi della promozione

Prima di sottoscrivere una promozione Internet casa, è bene valutare il dettaglio di tutti i costi da dover affrontare, non solo quelli relativi all’abbonamento mensile, solitamente scontato al prezzo fisso di 20 euro.

La promozione include un costo di attivazione pari a 240 euro, nel quale è incluso l’intervento da parte del tecnico specializzato. Tale cifra, potrà essere pagata:

• in un’unica soluzione, alla prima fattura;

• con il pagamento di 120 euro di contributo iniziale e 5 euro al mese per 24 mesi;

• con il pagamento di 5 euro in più al mese per 48 mesi.

In base a quanto appena detto, risulta evidente che in caso di recesso anticipato, si dovranno saldare le eventuali rate residue relative al contributo di attivazione. In caso di disattivazione della promozione, sarà invece richiesto un costo fisso pari a 35 euro.

Altri servizi esclusivi

Vodafone ha messo in piedi una promozione davvero speciale, che ha cercato di soddisfare e di anticipare le esigenze più comuni di un professionista in partita IVA. Tra queste rientra, per esempio, il back-up 4G attraverso il quale, in caso di indisponibilità della rete, a prescindere dalla tecnologia di connessione attivata, si può continuare a navigare utilizzando la Vodafone Internet Key 4G che è inserita all’interno della Vodafone Station.

La chiavetta permette di navigare:

• alla velocità di 20 Mega in download;

• alla velocità di 5 Mega in upload.

La SIM presente nella chiavetta consente, inoltre, di avere accesso alla Istant Activation, ovvero al fatto che in attesa dell’attivazione vera e propria della connessione Internet casa, si può comunque iniziare già a navigare e a portare avanti il proprio business.

Infine, oltre a tutti i benefit elencati finora, ci sono altri due servizi esclusivi disponibili con OneNet P.IVA:

• il primo è incluso nel pacchetto mensile: si tratta di Vodafone Drive by BabylonCloud, che prevede 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud. Il servizio è gratuito nel caso in cui il cliente versi almeno 24 rate dell’abbonamento sottoscritto. In caso di recesso anticipato, sarà necessario pagare un prezzo forfettario per l’utilizzo di Vodafone Drive. Tale cifra può essere di 200 euro nel caso in cui siano state corrisposte meno della metà delle rate previste, oppure di 100 euro, nel caso in cui sia stato versato più della meta del corrispettivo di 24 mesi;

• il secondo è Office 365, un servizio che senza ombra di dubbio è molto utile per i professionisti che utilizzano il PC ogni giorno per la propria attività lavorativa. La suite ha un costo di 19,97 euro al mese e permette di ricevere in omaggio una SIM dati con 15 Giga di traffico al mese, alla quale si aggiungono Giga illimitati da utilizzare per l’invio di email, 50 Giga di casella di posta elettronica, 300 licenze con IT su OneDrive, l’intranet aziendale con Share Point e l’Hub Microsoft Teams.