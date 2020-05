Offerte Vodafone casa di maggio 2020: come risparmiare su fibra e ADSL

Risparmiare sulla offerte Internet casa di Vodafone non è mai stato così semplice. Il primo elemento da prendere in considerazione quando si deve scegliere una nuova promozione Internet casa è quello di optare per l’attivazione online. In questo modo sarà possibile risparmiare rispetto a quello che è il prezzo di listino.

Il secondo elemento consiste nella comparazione tra le offerte: questa pratica permette di conoscere per tempo quali sono tutte le soluzioni contrattuali e i pacchetti disponibili tra quelli che si possono attivare, al fine di verificare qual è la proposta più conveniente per le proprie esigenze, non solo da punto di vista prettamente economico.

Vodafone propone un’offerta di tipo fibra o ADSL a un prezzo mensile molto vantaggioso, pari a 27,90 euro: si tratta di un prezzo promozionale che può essere attivato in caso di sottoscrizione online, in quanto il prezzo di listino della tariffa è di 38,90 euro al mese.

Come scegliere tra offerta in fibra ottica o ADSL

La scelta della tecnologia alla quale si può avere accesso dipende dalla copertura della rete. In Italia la fibra ottica, nota come FTTH (Fiber To The Home), non copre ancora tutto il territorio nazionale e l’espansione totale dei cavi in fibra rappresenta uno degli obiettivi che si vorrebbe cercare di raggiungere nel prossimo futuro.

Nelle zone non coperte dalla fibra FTTH, si può optare per la connessione in fibra FTTC (Fiber To The Cabinet) o ADSL. Per sapere qual è la velocità alla quale si può navigare nel luogo in cui si abita, potrà essere effettuata un’analisi nota come speed test.

Basterà utilizzare un tool gratuito online, per esempio quello messo a disposizione da SOStariffe.it, in cui sarà sufficiente inserire il proprio indirizzo di residenza e un’email per ricevere direttamente via mail i risultati del test.

La migliore offerta Internet casa di Vodafone: Internet Unlimited

Internet Unlimited è una tariffa disponibile al prezzo scontato di 27,90 euro al mese e che permette di viaggiare a seconda della propria copertura:

• alla velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload;

• alla velocità della fibra FTTC, ovvero di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• alla velocità dell’ADSL, ovvero di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Oltre alla connessione Internet di tipo illimitato, sono inclusi i seguenti servizi:

• il telefono fisso, con chiamate verso numeri fissi e mobili su tutto il territorio nazionale;

• Vodafone Ready, che comprende la Vodafone Station, al costo di 6 euro al mese per 48 mesi;

• un SIM dati, con 15 Giga al giorno per navigare fin da subito, che dopo l’attivazione conterrà 30 Giga al mese;

• il costo di attivazione di 24 euro scontato del 100% in caso di attivazione online. In caso di recesso anticipato, dovrà essere corrisposta all’operatore la presenza di eventuali rate residue relative al costo di attivazione;

• il servizio Rete sicura in prova per 3 mesi, attraverso il quale è possibile personalizzare il livello di protezione della navigazione, attivando per esempio la Protezione bambino.

Come funziona Vodafone Ready

Per quanto riguarda il servizio Vodafone Ready, lo si potrà pagare in modi differenti, ovvero:

• pagando l’intero importo, pari a 288 euro, in un’unica soluzione con la prima fattura;

• pagando un contributo iniziale di 6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in fattura;

• pagando un contributo iniziale di 6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in fattura.

In caso di recesso anticipato, dovranno essere sostenuto tutte le rate residue relative al servizio Vodafone Ready. È anche possibile attivare la promozione rinunciando a Vodafone Ready: in questo caso l’offerta avrà un costo di 26,90 euro al mese.

Il contratto prevede una permanenza minima contrattuale di 24 mesi: nel caso in cui si decidesse di effettuare la migrazione verso un altro operatore, si dovrebbe pagare un costo di disattivazione di 28 euro.

I servizi dedicati ai soli clienti FFTC

Solo per i clienti che attivano la promozione con la fibra ottica FTTH sono previsti alcuni servizi esclusivi, ovvero:

• 6 mesi di Amazon Prime con Prime video, che offre l’accesso ad Amazon Original, in cui sono presenti serie TV quali Celebrity Hunted, Hunters e Star Trek: Picard. Al termine dei 6 mesi il servizio potrà essere disattivato, altrimenti si rinnoverà al costo di 3,99 euro al mese;

• la Vodafone TV, che include 6 mesi di abbonamento a Infinity e 30 film al mese di Chili. Il servizio comprende l’accesso alle migliori app TV, la ricerca integrata cross piattaforma, tutti i canali del digitale terrestre con Pausa, il TV Box 4k compatibile DVBT2, l’app mobile.

È possibile personalizzare il pacchetto Vodafone TV scegliendo tra:

• Vodafone TV intrattenimento e NOW TV Intrattenimento e serie TV, a 10 euro in più al mese;

• Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport, a soli 20 euro in più al mese;

• Vodafone TV Sport Plus e intrattenimento e NOW TV Sport, Intrattenimento e Serie TV, a 30 euro in più al mese.

Cos’è Vodafone One Pro

La promozione Vodafone One Pro è una tariffa che permette di aggiungere alla connessione Internet casa illimitata per navigare fino a 1 Gigabit al secondo con la fibra FTTH una SIM per il proprio smartphone con la quale avere a disposizione:

• chiamate illimitate;

• 25 Giga al mese;

• Giga illimitati per chattare sui social e sulle app di messaggistica istantanea, oltre che per utilizzare le mappe e Spotify.

Il piano, che ha un costo mensile di 37,90 euro, prevede inoltre:

• le chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali, con lo scatto alla risposta di 19 centesimi;

• le chiamate internazionali in Europa occidentale, USA e Canada al costo di 19 centesimi e 19 centesimi di scatto alla risposta;

• il costo di attivazione di 1 euro al mese per 48 mesi: dal 49esimo mese si pagheranno 36,90 euro al mese;

• il servizio Vodafone Ready incluso nell’abbonamento mensile, a 6 euro al mese per 48 mesi.

Anche in questo caso:

• l’offerta potrà essere sottoscritta senza i vantaggi di Vodafone Ready;

• è previsto il servizio Rete sicura in prova per 3 mesi;

• è prevista una permanenza contrattuale di 24 mesi.