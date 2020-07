Offerte Vodafone Casa: le migliori promozioni di luglio 2020

Le offerte Vodafone Casa disponibili a luglio 2020 si contraddistinguono, rispetto a quelle proposte dagli altri operatori, per una serie di vantaggi inclusi. In primo luogo, la rete di Vodafone è una delle migliori in circolazione in termini di performance: i dati super positivi non si riferiscono soltanto alla velocità di navigazione in sé, ma anche alla latenza.

In secondo luogo, le promozioni Vodafone sono tra le migliori sulla piazza perché sono caratterizzate da una sorta di meccanismo premiante elaborato per i clienti che dimostrano la loro fedeltà all’operatore: si tratta di un abbassamento del costo del canone mensile a partire dal quinto anno di sottoscrizione.

Alla luce di quanto detto, quali sono, dunque, le offerte Vodafone casa migliori del momento e com’è possibile individuare quella che si adatta meglio alle proprie esigenze? Innanzitutto tramite una verifica della copertura, attraverso la quale sarà possibile conoscere da quale rete si è raggiunti e, di conseguenza, quale tipologia di piano potrà essere attivata.

Le caratteristiche delle offerte Vodafone

Grazie alla verifica della copertura, che si effettua tramite lo strumento dello speed test, si avrà la certezza di poter sottoscrivere la promozione Internet casa in fibra FTTH, ovvero Internet Unlimited, oppure l’offerta di tipo ADSL, che prende il nome di Internet Unlimited ADSL.

Le due promozioni sono fondamentalmente identiche, fatta eccezione per un’opzione speciale legata all’intrattenimento che caratterizza l’offerta in fibra ottica. Per il resto:

• il prezzo è pari, in entrambi i casi, a 27,90 euro al mese per i primi 4 anni;

• dal quinto anno il costo del canone diventerà di 20,90 euro al mese;

• oltre alla connessione Internet casa, è incluso anche il telefono fisso con le chiamate illimitate e gratuite in tutta Italia, senza la necessità di dover pagare il canone telefonico.

Vediamo di seguito quali sono le particolarità delle due promozioni proposte da Vodafone e quali sono le possibilità di personalizzazione disponibili per chi sceglie di sottoscriverle.

Internet Unlimited ADSL

La promozione Internet casa di tipo ADSL di Vodafone permette di connettersi:

• alla velocità massima di 20 Mega in download;

• alla velocità massima di 1 Mega in upload.

Nel piano mensile sono inclusi:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate verso rete fissa senza scatto alla risposta;

• le chiamate verso rete mobile senza scatto alla risposta;

• Internet mobile, grazie a una SIM dati contenente 30 Giga al mese con la quale è possibile connettersi da tablet e chiavette;

• un buono sconto da 100 euro, che è disponibile soltanto nel caso in cui si decidesse di sottoscrivere la promozione online.

Il modem e il costo di attivazione sono inclusi nel costo del canone, che è pari a 27,90 euro al mese. Ciò non significa che siano gratuiti, ma che il loro prezzo viene suddiviso in rate che sono già inglobate nel costo totale della promozione. Nello specifico, si tratta di:

• 6 euro al mese per il servizio Vodafone Ready, che include la Vodafone Station e l’assistenza dedicata;

• 1 euro al mese per il contributo di attivazione.

Questo vincolo contrattuale è il motivo per il quale:

• in caso di disdetta anticipata per recesso dal contratto o per migrazione a un altro operatore, sarà necessario dover sostenere tutte le rate residue relative sia al modem sia al contributo di attivazione;

• a partire dal quinto anno, il costo della promozione sarà di 20,90 euro al mese: questa cifra è attualmente la più bassa in assoluto tra tutte quelle commercializzate dagli altri provider di servizi Internet.

In alternativa, la promozione potrà essere sottoscritta anche con la fibra FTTC, che la fibra misto rame, che permette di connettersi:

• alla velocità massima di 200 Mega in download;

• alla velocità massima di 20 Mega in upload.

Internet Unlimited

La promozione Internet Unlimited di Vodafone è la tariffa riservata ai clienti che, in base alla loro residenza, hanno la possibilità di poter attivare una connessione in fibra FTTH e di viaggiare:

• alla velocità massima di 1 Giga in download;

• alla velocità massima di 200 Mega in upload.

Nel piano mensile sono inclusi:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate verso rete fissa senza scatto alla risposta;

• le chiamate verso rete mobile senza scatto alla risposta;

• Internet mobile, grazie a una SIM dati contenente 30 Giga al mese con la quale è possibile connettersi da tablet e chiavette;

• un buono sconto da 100 euro, che è disponibile soltanto nel caso in cui si decidesse di sottoscrivere la promozione online.

Rispetto alla versione ADSL, è presente un’opzione in più: si riceverà infatti la Vodafone TV, la piattaforma attraverso la quale vedere contenuti in streaming, e saranno inclusi 6 mesi gratuiti di Amazon Prime Video, il programma che è in genere riservato a tutti i sottoscrittori di Amazon Prime.

La Vodafone TV è gratuita soltanto nel caso di attivazione online: qualora si decidesse di attivare l’offerta in fibra ottica presso un consulente Vodafone, saranno previsti 2 euro al mese per un periodo di 48 mesi. Ogni cliente avrà la possibilità di restituire il Vodafone TV Box senza pagare costi extra se recede dal contratto entro 90 giorni dalla sua sottoscrizione. In caso contrario, saranno addebitate tutte le rate residue del dispositivo.

Internet Unlimited + Sky TV

La promozione Internet casa di Vodafone può essere personalizzata scegliendo di aggiungere due pacchetti differenti:

• il primo è disponibile al costo di 37,90 euro al mese per i primi 4 anni, che poi diventano 30,90 euro al mese;

• il secondo ha, invece, un costo di 47,90 euro al mese per i primi 4 anni, che poi diventano 30,90 euro al mese.

I due piani prevedono gli stessi benefici compresi nell’offerta base, con l’aggiunta di qualche vantaggio in più, legato all’incremento di prezzo. In particolare, nel primo caso si attiva un piano che include 13 canali in HD con il meglio dell’intrattenimento di Sky, come le serie TV, i programmi per bambini e gli eventi sportivi di Eurosport.

Il pacchetto da 47,90 euro al mese è ancora più completo in quanto prevede:

• 23 canali per seguire 7 partire su 10 per ogni turno della Serie A;

• tutta la UEFA Champions League;

• la UEFA Europa League;

• tanti altri sport da vedere in versione super HD, la soluzione perfetta per i grandi appassionati dell’universo sportivo.

Oltre a quanto già detto, questo piano prevede anche le serie TV di Sky: si tratta pertanto della soluzione ideale per soddisfare i gusti di tutta la famiglia, riuscendo anche a risparmiare rispetto all’attivazione in singolo di Sky.