Oggi è il compleanno di Google: 24 ore di offerte speciali

Come promesso nei giorni scorsi Google anche quest’anno festeggia il suo compleanno, 22 anni, non solo con un apposito doodle in home page ma anche facendo un regalo ai suoi fan: 24 ore di sconti, per tutto il giorno di domenica 27 settembre. E’ possibile partecipare all’iniziativa, che consiste in uno sconto del 22% sul prezzo di vendita ufficiale, solo comprando i device di Google sul suo store ufficiale. L’offerta termina alle ore 00:59 del 28 settembre.

Per usufruire del 22% di sconto su tutti i prodotti in offerta l’utente non deve far altro che inserirli nel carrello e procedere all’acquisto: prima del pagamento, nella schermata in cui deve indicare quale carta di credito usare e l’indirizzo di spedizione, potrà inserire il codice sconto GOOGLEBDAY22 e dal prezzo verrà automaticamente decurtato il 22%. Quasi tutti i prodotti in vendita sul Google Store sono in sconto, tranne lo smartphone Pixel 4a, le cuffiette Pixel Buds e la telecamera di sorveglianza Nest Aware. A differenza dell’anno scorso, invece, quest’anno Google sconta anche Stadia Premiere Edition (che include un Chromecast Ultra e un controller).

Sconti Google 22 settembre: le offerte più interessanti

Con gli sconti di oggi si possono fare ottimi affari. Lo smartphone Pixel 4 da 64 GB, ad esempio, passa dai 759 euro di prezzo ufficiale a 592 euro, mentre il Pixel Stand per la ricarica wireless oggi costa 61,62 euro invece di 79 euro. Il caricabatterie veloce USB-C da 18 Watt, invece, costa oggi 35 euro invece di 45 e il cavetto con doppia presa USB-C da 3 metri costa 23,40 euro invece di 30 euro.

Per quanto riguarda i cellulari di Google, però, forse il vero affare oggi è il Pixel 3a che grazie allo sconto del 22% si può comprare a 311 euro.

E’ anche possibile comprare Google Stadia Premiere Edition e un Controller Stadia aggiuntivo a 131,81 euro invece di 168,99 euro. Senza controller aggiuntivo, invece, il prezzo è di 78 euro. Questa è una novità, perché quando Google fece gli sconti l’anno scorso, in occasione del suo ventunesimo compleanno, né Stadia né i servizi erano inclusi tra le offerte.

Il router Nest Wifi passa invece da 159 euro a 124 euro, mentre il singolo punto d’accesso Nest Wifi scende da 139 euro a 108,42. Se li acquistiamo insieme in bundle, invece, non li pagheremo 259 euro ma 202 euro.

Stesso sconto anche sui dispositivi più economici, come il Google Chromecast da 39 euro che solo per oggi costa 30 euro. Il Chromecast Ultra, invece, da 79 euro passa a 61,62 euro.