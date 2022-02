Olimpiadi Pechino 2022: dove vederle in TV e in streaming

Oggi, venerdì 4 febbraio, iniziano le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 con ben 118 atleti italiani, 76 uomini e 46 donne, in gare nelle 15 discipline. La cerimonia di apertura è prevista per le ore 13 (locali) di oggi e le gare dureranno 16 giorni. In Italia, visto il fuso orario con 7 ore di distanza, le gare saranno visibili a partire dalle 3 di notte ma, per fortuna, quelle di Pechino saranno le Olimpiadi invernali più in streaming di sempre.

Sarà infatti possibile seguire i giochi invernali di Pechino in TV, su Internet e grazie a diverse app di streaming. Il tutto sia in diretta che on demand, cosa molto comoda visti gli orari delle gare. Chiaramente, però, non tutte le piattaforme trasmetteranno l’intera manifestazione: ad avere i diritti TV completi è solo Discovery, che trasmetterà tutte le gare agli abbonati Discovery+. La RAI ed Eurosport, invece, hanno acquistato pacchetti di ore di gara ridotti e offriranno solo una selezione dei giochi al pubblico italiano. Ecco, nel dettaglio, cosa offre ogni piattaforma e dove conviene vedere le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Dove vedere Pechino 2022 in TV

Partiamo dalla televisione: chi vuole vedere le Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino su un grande schermo può scegliere se pagare per vedere tutto, o accontentarsi di meno gare, ma gratis.

Discovery+, che trasmette tutte le gare in abbonamento, è visibile con le Smart TV ma solo se sono connesse a Internet: la piattaforma è infatti fruibile tramite app, disponibile per Android TV, Amazon Fire TV e Fire TV Stick, Apple TV, Google Chromecast e Smart TV Samsung Tizen.

In alternativa è possibile vedere Pechino 2022 gratis in TV sulla RAI, che trasmetterà 100 ore di gare su RAI 1 e RAI 2. Le stesse gare verranno trasmesse anche da RaiPlay, sia sul sito Web che tramite l’app per le TV connesse.

Eurosport, invece, trasmetterà 300 ore di gare tramite le piattaforme TV in abbonamento sulle quali è già presente: DAZN, Sky in HD.

Come vedere Pechino 2022 in streaming

La seconda opzione per vedere le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 è quella di usare lo streaming, per vedere le gare anche fuori casa, lontani dalla TV e anche on demand. Le piattaforme, e i diritti TV, sono però gli stessi.

Di conseguenza è possibile vedere in streaming tutte le gare solo se si ha un abbonamento a Discovery+, la cui app è disponibile anche per smartphone e tablet, sia Android che iOS/iPadOS. Naturalmente è possibile vedere Discovery+ anche da PC desktop e laptop, tramite un normale browser Internet, collegandosi al sito Web.

Con l’app e il sito di RaiPlay, invece, è possibile vedere in streaming 100 ore di programmazione RAI per le Olimpiadi di Pechino 2022, mentre Eurosport è disponibile via Web e via app Eurosport Player (per Android e iOS). Inoltre, è anche visibile tramite Sky Go e NOW.