On Pointe - Sogni in ballo: la nuova docu-serie sulla danza su Disney +

La piattaforma di streaming Disney + ha abituato il proprio pubblico a contenuti ispirati alle grandi passioni, alla forza di volontà e alla determinazione. E a tal proposito, venerdì 18 dicembre il servizio ha reso disponibile la docu-serie originale On Pointe – Sogni in ballo.

Proprio come dice il nome, lo show parla di danza e nello specifico narra come si svolge la stagione della prestigiosa School of American Ballet (SAB) di New York, l’accademia di danza americana famosa in tutto il mondo. La serie tv prodotta da Imagine Documentaries e DCTV permette al pubblico di entrare dentro la scuola, per scoprire come nascono le splendide coreografie ma anche per conoscere da vicino i piccoli danzatori che la frequentano. Infatti, non mancano testimonianze dirette degli allievi, che vanno dagli 8 ai 18 anni e che grazie al talento e determinazione sono riusciti ad entrare in uno degli istituti di danza più prestigiosi del Pianeta. Insomma, la serie racconta tutte le sfumature del mondo della danza.

On Pointe – Sogni in ballo: la danza in streaming su Disney +

Il contenuto è davvero unico ed esclusivo, perché per la prima volta una troupe entrerà nei locali della School of American Ballet (SAB) di New York, una vera e propria istituzione per il mondo della danza classica giovanile.

Puntata dopo puntata, il pubblico assisterà agli allenamenti, alle prove per gli spettacoli e alle giornate tipo dei piccoli allievi che frequentano la scuola per realizzare il grande sogno di diventare ballerini.

Nello specifico, vedremo i più piccoli, che vengono accompagnati gradualmente verso un livello professionistico. Loro si esercitano per realizzare al meglio Lo schiaccianoci di George Balanchine (George Balanchine’s The Nutcracker) sul palco del Lincoln Center.

Inoltre, assisteremo alle vite degli studenti più grandi che si impegnano giorno e notte per far splendere la loro carriera.

La School of American Ballet (SAB) è la scuola ufficiale della Compagnia di balletto del New York City Ballet. Venne creata nel 1933 da George Balanchine e Lincoln Kirstein. Da subito si è contraddistinta anche per il suo stile, chiamato “Metodo Balanchine” che unisce la danza classica a quella moderna. La scuola si attiene a questo metodo anche quando deve accogliere nuovi danzatori, che devono quindi rispondono a particolari esigenze tecniche e stilistiche, tra cui la musicalità e la capacità di unire classico e moderno.

On Pointe – Sogni in ballo : quando vedremo la docu serie

Si tratta di un contenuto originale Disney prodotto da Imagine Documentaries e DCTV. I produttori esecutivi per Imagine Entertainment sono Sara Bernstein, Ron Howard, Brian Grazer e Justin Wilkes. Per quanto riguarda DCTV, troviamo invece il produttore esecutivo Matthew O’Neill.

La docu-serie è poi diretta da Larissa Bills, è costituita da sei episodi ed è uno dei tanti nuovi contenuti di Disney + di questo mese, infatti è disponibile sulla piattaforma di streaming da venerdì 18 dicembre 2020.