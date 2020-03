OneNet P.IVA e altri abbonamenti Vodafone Business: costi e risparmi

18 Marzo 2020 - Vodafone OneNet rappresenta un abbonamento Internet senza limiti che è stato pensato per i clienti con partita IVA: si tratta di una promozione a un prezzo molto competitivo, che può essere sottoscritta direttamente online.

Chi lavora in partita IVA spesso non si reca in ufficio per potare a termine la sua attività lavorativa, ma lavora da casa e ha dunque bisogno di una connessione stabile e che possieda dei vantaggi che possano rendere più pratico lo svolgimento delle sue mansioni.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono e andiamo anche alla scoperta delle altre soluzioni di tipo Business ideate da Vodafone.

Le caratteristiche di OneNet P.IVA

La promozione di Vodafone per i lavoratori autonomi che hanno la partita IVA si chiama OneNet ed è disponibile sia nella versione fibra sia in quella ADSL. Ha un costo di attivazione di 25 euro al mese, in sconto rispetto al prezzo canonico che è pari a 30 euro: in questo modo è possibile risparmiare fino a 120 euro all’anno.

Il canone mensile comprende:

• la Vodafone Station, che è costituita da un modem 4 volte più veloce rispetto a quello tradizionale e che permette di trasformare lo smartphone in un cordless utilizzando l’app dedicata e un IP pubblico statico;

• la Vodafone Internet Key, la quale grazie al sistema Instant Activation dà la possibilità di chiamare e navigare fin da subito senza il bisogno di dover aspettare i tempi di attivazione della linea, e dotata anche di Back-Up 4G, grazie al quale chiamate e dati sono sempre garantiti grazie alla rete 4G;

• il servizio di attivazione.

È presente poi tutta una serie di vantaggi tra i quali si annoverano:

• la connessione continua, che si contraddistingue dalla massima sicurezza, grazie alla presenza del backup 4G;

• un tecnico specializzato per l’installazione;

• l’attivazione istantanea, che come abbia detto permette di chiamare e navigare online fin da subito, senza la necessità di dover attendere i tempi di attivazione classici della linea.

I servizi extra e le chiamate

Nel pacchetto sono inclusi servizi che potrebbero risultare di grande interesse per un professionista in partita IVA, come per esempio:

• Digital Fax, con il quale si possono inviare e ricevere fax direttamente online;

• un dominio;

• la posta certificata, con la quale è possibile avere fino a un massimo di tre caselle aziendali da 200 Mega.

Nell’offerta sono presenti le chiamate illimitate su tutto il territorio nazionale, verso numeri mobili e fissi, e 100 minuti di chiamate verso i Paesi dell’Unione europea, ovvero Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Caraibi Francesi, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Guyana Francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Reunion, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera, Principato di Monaco, Isole Faroe e Isola di Man.

Ulteriori servizi sono poi rappresentati da:

• Vodafone Drive, uno spazio di archiviazione in Cloud di un Tera, che permette di salvare online i propri documenti in qualsiasi momento e in modo sicuro;

• Rete Sicura, che permette di proteggere le operazioni più delicate che si compiono durante la navigazione, come per esempio i pagamenti e di bloccare l’accesso ai siti pericolosi. Questa opzione è gratuita per i primi 2 mesi: dal terzo mese in poi è possibile mantenerla al costo di 2 euro al mese.

Il pacchetto può anche essere personalizzato con l’aggiunta di una seconda linea, che permette di rendere più veloci operazioni legate alla ricezione di fax, pagamenti e le stesse chiamate.

Le velocità minime garantite

I clienti che scelgono di sottoscrivere Vodafone OneNet possono conoscere in anticipo quali sono le velocità minimi garantite della connessione, in modo tale da poter fare una valutazione ottimale.

Nello specifico:

• la velocità minima in download per la connessione in fibra ottica è di 21 Megabit al secondo nel caso della rete in fibra FTTC e di 100 Megabit al secondo, nel caso della connessione in fibra FTTH;

• per quanto riguarda, invece, la connessione ADSL la velocità minima garantita è di 6,149 Megabit al secondo.

Come si attiva Vodafone OneNet P.IVA

La promozione riservata ai titolari di Partita IVA può essere attivata online, in pochi semplici clic: sarà necessario fornire i propri dati personali e il proprio indirizzo per verificare la copertura disponibile nel luogo in cui si abita. Si riceverà così una mail di conferma e si sarà ricontattati da un operatore per ricevere le informazioni relative alla procedura di installazione.

In merito all’installazione, ad occuparsene sarà un tecnico specializzato che completerà la configurazione del modem, eseguendo i vari test necessari a verificare che tutto funzioni correttamente.

Come anticipato nelle righe precedenti, grazie all’Instant Activation sarà possibile iniziare a utilizzare già i servizi Internet di Vodafone utilizzando la Vodafone Key 4G: in questo modo si potrà essere operativi fin da subito senza la necessità di dover attendere i tempi necessari al completamento della procedura di installazione.

Le offerte Vodafone Business ADSL e Fibra

La gamma delle offerte Vodafone destinate ai professionisti è molto variegata: oltre alla tariffa per i lavoratori autonomi ci sono altre soluzioni pensate per soddisfare le esigenze degli uffici. Si tratta di:

• OneBusiness;

• OneBusiness Pass Unlimited;

• OneBusiness Infinito Black.

Vediamo di seguito come funzionano e quali servizi comprendono al loro interno.

1. OneBusiness

Si tratta di una soluzione con Internet illimitato alla velocità della fibra FTTH, la cui attivazione è gratuita. Prevede al suo interno una SIM con minuti e messaggi illimitati e 10 Giga di Internet. Ha un costo mensile di 40 euro e può essere sottoscritta direttamente online.

Tra i servizi integrati nel piano ci sono:

• le chiamate internazionali, grazie a una SIM con 500 minuti dall’Italia verso il resto del mondo e rete fissa con 100 minuti dall’Italia verso Ue e Svizzera;

• il servizio Pass Mail, nel quale sono compresi Giga illimitati per la navigazione da mobile tramite app Mail;

• 1 Tera di spazio di archiviazione disponibile in Cloud;

• un sistema Antivirus;

• il Servizio Clienti Prima Classe P.IVA;

• la Rete Sicura, che consente di navigare in modo protetto, specialmente quando si effettuano pagamenti, e che blocca l’accesso ai siti pericolosi;

• il servizio Instant Activation;

• il Backup 4G.

2. OneBusiness Pass Unlimited

Questa soluzione contrattuale di tipo Business è simile alla precedente, in quanto consente di navigare con la rete fissa in modo illimitato alla velocità di 1 Giga in download, mentre la SIM inclusa ha minuti e messaggi illimitati e ben 30 Giga di Internet.

La tariffa ha un costo di 50 euro al mese: la differenza principale rispetto a OneBusiness consiste nel fatto che permette di navigare in modo illimitato da mobile quando si utilizzano le app della posta elettronica, di messaggistica, come WhatsApp e Telegram, le mappe, i social media e i servizi di streaming musicale, come Spotify.

Anche in questo caso sono inclusi i seguenti servizi:

• le chiamate internazionali, grazie a una SIM con 500 minuti dall’Italia verso il resto del mondo e rete fissa con 100 minuti dall’Italia verso Ue e Svizzera;

• il servizio Pass Mail, nel quale sono compresi Giga illimitati per la navigazione da mobile tramite app Mail;

• 1 Tera di spazio di archiviazione disponibile in Cloud;

• un sistema Antivirus;

• il Servizio Clienti Prima Classe P.IVA;

• la Rete Sicura, che consente di navigare in modo protetto, specialmente quando si effettuano pagamenti, e che blocca l’accesso ai siti pericolosi;

• il servizio Instant Activation;

• il Backup 4G.

3. OneBusiness Infinito Black Edition

Infine, l’ultima possibilità attualmente disponibile tra le offerte di tipo Business si chiama OneBusiness Infinito Black Edition, sottoscrivibile online al prezzo promozionale di 60 euro al mese, invece dei classici 65 euro.

Nel pacchetto mensile è inclusa:

• la connessione Internet casa fissa di tipo illimitato;

• una SIM contente Giga, minuti e messaggi illimitati che sfrutta la potenza della nuova rete 5G.