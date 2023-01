OnePlus 10 Pro, prezzo crollato: oggi è un vero affare

Questa nuova settimana si apre con un’offerta mai vista prima. E con la miglior promo di questo 2023 per quanto riguarda uno smartphone. Ci riferiamo all’offerta speciale che troviamo su Amazon per il OnePlus 10 Pro, uno dei migliori smartphone premium lanciati nel 2022 e che ancora oggi resta uno dei dispositivi più performanti. E il merito è di OnePlus che lo ha dotato delle migliori componenti tecnologiche che troviamo sul mercato. Come ad esempio il processore ultra-prestazionale Snapdragon 8 Gen 1 e del comparto fotografico posteriore sviluppato in collaborazione con Hasselblad che assicura immagini e video con una qualità professionale.

A tutto questo bisogna aggiungerci uno sconto davvero esagerato. Oggi, infatti, lo troviamo con uno sconto del 39% che fa risparmiare ben 350€ sul prezzo di listino. Un ribasso che fa toccare il minimo storico allo smartphone premium e lo fa diventare un vero best-buy. Trovare un dispositivo con queste caratteristiche allo stesso prezzo è davvero difficile. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione da Amazon. Lo smartphone è molto richiesto e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo vi consigliamo di approfittarne subito.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro: la scheda tecnica

Non è certo una sorpresa il fatto che OnePlus ci sorprenda ogni anno con smartphone sempre migliori. L’unico difetto è il prezzo che è lievitato rispetto a qualche anno fa. Quando, però, li si trova in offerta, gli smartphone OnePlus assicurano un rapporto qualità-prezzo senza eguali. Ed è esattamente quello che accade oggi con il OnePlus 10 Pro.

Lo smartphone è la naturale evoluzione del modello precedente, da cui riprende la filosofia e la esalta ancora di più. Anche su questo modello continua la collaborazione con l’azienda svedese Hasselblad che lancia sul OnePlus 10 Pro la seconda generazione di fotocamere per smartphone. Il risultato finale è un comparto fotografico posteriore con una tripla fotocamera: quella principale da 48MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP (con angolo di visione di 150 gradi) e un teleobiettivo da 8MP con stabilizzatore ottico dell’immagine). Hasselblad ha lavorato anche sugli stili fotografici per rendere le immagini ancora più realistiche e con colori unici. Gli algoritmi di intelligenza fanno il resto e intervengono per correggere i piccoli errori.

Altrettanto valido lo schermo. Troviamo un display Fluid AMOLED da 6,7" con risoluzione QHD e un refresh rate a 120Hz. Realizzato con tecnologia LTPO 2.0 che, oltre a garantire una maggior precisione nei colori, consuma anche meno energia. La frequenza di aggiornamento così elevata fa il resto, rendendo lo smartphone molto più fluido nell’utilizzo quotidiano. A gestire il tutto non potevamo che trovare uno dei migliori processori sul mercato: lo Snap 8 Gen 1. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che supporta la ricarica rapida SuperVooc da 80W. Rapida anche la ricarica wireless da ben 50W.

OnePlus 10 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo vertiginoso per il OnePlus 10 Pro. Oggi troviamo lo smartphone top di gamma dell’azienda cinese in offerta a un prezzo di 546,83€, con uno sconto di ben il 39% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 350€ e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero: 12 rate da 45,57€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando lo si ordina). E per fare il reso si hanno a disposizione ben 30 giorni di tempo, in modo da testarlo in profondità. Iniziate bene l’anno approfittando di questa super promo.

OnePlus 10 Pro

