OnePlus 10 Pro è arrivato in Italia: offerta con le Buds Pro

Come previsto e come abbondantemente annunciato nei giorni scorsi dalla casa madre, OnePlus 10 Pro ha appena fatto il suo debutto internazionale: il nuovo top di gamma 2022 di OnePlus esce dalla Cina e va alla conquista dei mercati esteri, Italia compresa.

La curiosità di tutti non era tanto sulle specifiche tecniche del dispositivo, che infatti nella versione global sono identiche a quelle della versione cinese, quanto sul prezzo di vendita sui mercati internazionali. E’ noto, infatti, che i prezzi cinesi dei dispositivi sono sempre parecchio inferiori rispetto a quelli praticati sugli altri mercati e, purtroppo, OnePlus 10 Pro non cambia le cose: in Italia, infatti, costa molto più che in Cina. Quanto di più? Tanto di più, il 40% in più ma, quanto meno, OnePlus 10 Pro è stato lanciato in Italia con una promozione che prevede le cuffiette OnePlus Buds Pro in omaggio.

OnePlus 10 Pro: caratteristiche tecniche

OnePlus 10 Pro ha la classica scheda tecnica del top di gamma 2022: il display è un AMOLED LTPO 2.0 da 6,7 pollici, QHD+ (3216 x 1440 pixel), e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 Watt (wireless a 50 Watt). Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia ColorOS 12.1.

Il comparto fotografico è una chicca: realizzato in collaborazione con Hasselblad, prevede un sensore primario Sony IMX789 da 48 megapixel, un ultra grandangolo Samsung JN1 da 50 megapixel e un tele da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x. La fotocamera anteriore, invece, è un sensore Sony IMX615 da 32 megapixel.

OnePlus 10 Pro pesa 200 grammi, misura 163×73,9×8,55 millimetri ed è venduto nei colori Volcanic Black ed Emerald Forest.

OnePlus 10 Pro: il prezzo italiano

I prezzi italiani di OnePlus 10 Pro sono da top di gamma, proprio come la scheda tecnica:

OnePlus 10 Pro – 8/128 GB: 919 euro

OnePlus 10 Pro – 12/256 GB: 999 euro

Come già accennato, in Italia l’offerta di lancio prevede il bundle con le cuffiette OnePlus Buds Pro (valore commerciale: 149 euro). Per ottenerle è necessario comprare il telefono e poi richiederle dal sito Web di OnePlus una volta ottenuta la prova d’acquisto.

