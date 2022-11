OnePlus 10T: l'offerta su Amazon che piace a tutti

Gli smartphone top di gamma più recenti sono belli, potenti, fanno ottime foto e video spettacolari. Ovviamente a fronte di prezzi di listino parecchio elevati. Tutti sappiamo che la qualità si paga ma, a volte, la fortuna gira nel verso giusto e bisogna essere pronti a cogliere l’occasione quando si presenta.

Amazon, con l’offerta in corso, propone uno dei migliori smartphone di OnePlus per il 2022, cioè il OnePlus 10T, arrivato in Italia ad agosto, ad un prezzo particolarmente conveniente che lo rende un vero best buy nella sua fascia, il top di gamma che tutti vorrebbero comprare.

OnePlus 10T – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen – Versione 12/256 GB

OnePlus 10T: caratteristiche tecniche

Il processore del OnePlus 10T è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ed è abbinato a ben 12 GB di RAM e a 256 GB di memoria di archiviazione. Un biglietto da visita notevole, da vero top di gamma 2022.

Il display con i bordi piatti è di tipo AMOLED, con risoluzione FHD+ e supporto all’HDR10+, misura 6,7 pollici e ha la frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. Il lettore di impronte digitali è posto sotto il pannello.

Sul retro sono state collocate tre fotocamere, il sensore principale, il Sony IMX766 da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh e il supporto alla tecnologia SuperVooc a 150 W, che ricarica da 0 a 100% in soli 19 minuti grazie alla tecnologia di protezione della batteria Battery Health Engine.

OnePlus 10T: l’offerta Amazon

OnePlus 10T, come è facile capire dalla scheda tecnica, non è un telefono di fascia bassa economico: al contrario è un top a tutti gli effetti, con il processore migliore e una batteria con la miglior ricarica presente sul mercato.

Per questo è arrivato in Italia ad un prezzo di listino di 819 euro, assolutamente giustificato alla luce della scheda tecnica. Con l’offerta in corso su Amazon, però, il prezzo però diventa ben più conveniente: OnePlus 10T ora costa 717,98 euro (-12%, -101,02 euro) e a questo prezzo è il top di gamma per tutti.

