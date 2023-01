OnePlus 10T, il prezzo è crollato definitivamente: minimo storico

Il fine settimana si apre con un’offerta shock su Amazon e riguarda uno degli smartphone più interessanti lanciati nel corso del 2022. Stiamo parlando del OnePlus 10T, smartphone che si posiziona in quel limbo tra i top di gamma e i dispositivi premium. Leggendo le caratteristiche tecniche abbiamo a che fare con un dispositivo improntato alle performance, con a bordo il più recente tra i processori Snapdragon, ottimizzazioni lato software grazie alla presenza di una delle migliori interfacce utente per smartphone Android e un comparto fotografico che non ha nulla da invidiare a quello di altri dispositivi top. Insomma, il classico smartphone OnePlus che punta tutto prestazioni e non lascia nulla al caso.

Oggi, oltre a una scheda tecnica ottima, troviamo anche un prezzo eccezionale. Da pochissime ore, infatti, è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto di ben il 34% che fa risparmiare quasi 250€ sul prezzo di listino. Trovare un altro dispositivo con le stesse caratteristiche a meno di 500€ è davvero complicato. Per questo motivo bisogna approfittarne subito, prima che le scorte terminino vista l’elevata richiesta delle ultime ore.

OnePlus 10T: la scheda tecnica

Puro stile OnePlus. Basterebbero queste parole per descrivere il OnePlus 10T, una delle ultime creazioni dell’azienda cinese. A bordo troviamo il meglio della tecnologia degli ultimi mesi e le prestazioni sono davvero elevatissime.

Partiamo dallo schermo, il primo elemento a emergere all’interno di questa scheda tecnica. Troviamo montato un Fluid display da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120Hz e che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. La frequenza di aggiornamento si adatta automaticamente alla tipologia di contenuto e varia tra i 60, 90 e 120Hz. In questo modo si ottimizzano anche i consumi della batteria. A gestire il tutto è presente il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico e non poteva essere altrimenti su uno smartphone di questo tipo. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, sensore ultra-grandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP. Tra le varie modalità di scatto troviamo il sistema Nightscape 2.0 che permette di catturare immagini perfette anche con poca luce. La modalità ICE 2.0, invece, è pensata per le foto punta e scatta e ha una velocità dell’otturatore elevatissima.

Chiudiamo con la batteria da 4800mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica super veloce da 150W abbiamo il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti. Sono presenti anche 13 sensori che monitorano la temperatura interna e fanno in modo di tenerla sempre sotto controllo per non rovinare le varie componenti.

OnePlus 10T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto sensazionale e prezzo crollato per il OnePlus 10T. Oggi lo troviamo a un prezzo di 475,81€, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello di listino. Il risparmio si aggira introrno ai 250€, una cifra importante per uno smartphone top. Al momento è una delle migliori offerte che possiate trovare sul sito di e-commerce. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante la fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore. Vi consigliamo di approfittarne subito, prima che l’offerta termini.

