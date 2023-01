OnePlus 8 Pro: su Amazon crolla il prezzo del top di gamma

Il tempo passa e i top di gamma dal prezzo inarrivabile diventano più convenienti. Succede a tutti i modelli e succede ancor di più su Amazon, dove è facile fare ottimi affari su dispositivi di alta gamma con un paio d’anni alle spalle. Telefoni ancora ottimi, se pagati il giusto. Ad esempio OnePlus 8 Pro, uno smartphone con una scheda tecnica all’epoca eccellente ma che si difende bene ancora oggi, specialmente se lo si paga un terzo di meno.

OnePlus 8 Pro – Qualcomm Snapdragon 865 5G – Versione 12/256 GB

OnePlus 8 Pro: caratteristiche tecniche

Il OnePlus 8 Pro nasce come top di gamma, quindi il dispositivo ha scocca in alluminio, rivestimento posteriore in vetro, la protezione Corning Gorilla Glass 3D anche per il vetro del display e la certificazione IP68, la più completa, contro polvere e immersione in acqua.

Ma soprattutto OnePlus 8 Pro ha un chip Qualcomm Snapdragon 865 5G, che fino a metà del 2021 era il SoC di moltissimi telefoni di fascia alta. Anche la memoria è da top di gamma: 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il display è di tipo AMOLED, misura 6,78 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e unarisoluzione di 1.440×3.168 pixel, ed è compatibile con i formati HDR.

Sul retro sono stati collocati 4 sensori fotografici: il principale è il Sony IMX689 da 48 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), a cui segue un ultra grandangolare da 48 MP, un teleobiettivo da 8 MP con OIS e un obiettivo con filtro cromatico da 5 MP. La fotocamera anteriore è un sensore Sony IMX471 da 16 MP.

Il comparto audio è formato da una coppia di altoparlanti con certificazione Dolby Atmos e da due microfoni che si occupano della cancellazione del rumore in chiamata. Le connessioni, oltre al 5G, includono il Bluetooth 5.1, il WiFi 5 e l’NFC. La batteria ha una capacità di 4.150 mAh e la ricarica è da 30W sia in modalità wired sia in modalità wireless.

OnePlus 8 Pro: l’offerta Amazon

OnePlus 8 Pro in versione 12/256 GB è stato lanciato con un prezzo di listino di 1.019 euro, che con il tempo è chiaramente sceso a cifre più abbordabili. Ma è con l’offerta Amazon che il prezzo crolla a 648,49 euro (-36%, -370,51 euro). Ottima opportunità per avere un telefono ancora molto valido, ad un prezzo da medio gamma.

