OnePlus 8T a questo prezzo va comprato al volo

OnePlus 8T è stato uno dei migliori top di gamma 2020 e, come tutti i top dell’anno scorso, ha ancora potenza da vendere, più che sufficiente per la stragrande maggioranza degli utenti. Si tratta, infatti, di uno smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 865, quanto di meglio si poteva chiedere dodici mesi fa.

Dodici mesi durante i quali OnePlus 8T è rimasto assolutamente valido, ma è diventato anche molto più economico. Del prezzo di lancio, pari a 599 euro, non c’è più infatti traccia e oggi questo “ex top" costa quando un medio nonostante sia ancora ottimo. Non solo per il già citato chip di Qualcomm, ma anche per tutto il resto: le versioni “T" degli smartphone OnePlus, infatti, sono quelle con caratteristiche tecniche più avanzate. OnePlus 8T, ad esempio, ha un ottimo schermo e un altrettanto buon comparto fotografico. Insomma, per farla breve: adesso che è crollato di prezzo OnePlus 8T è un best buy assoluto.

OnePlus 8T: caratteristiche tecniche

OnePlus 8T è un dispositivo da 6,5 pollici, con display Super AMOLED HDR10+ con refresh da 120 Hz e risoluzione 1.080×2.400 pixel. A fianco del processore Snapdragon 865 troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, quindi la potenza non gli manca affatto e non gli mancherà neanche per tutto il 2022.

La fotocamera frontale è una da 16 MP, mentre quelle posteriori sono tre: principale da 48 MO wide, secondaria da 16 MP ultra wide, macro da 5 MP e sensore di profondità da 2 MP. Il flash è doppio ed è possibile registrare video in 4K fino a 60 frame per secondo (o video slow motion a 240 fps in Full HD).

Non c’è il jack per le cuffie ma l’audio è stereo, e non manca il Bluetooth 5.1 per le cuffiette wireless di ultima generazione. Ottima, infine, la batteria: 4.500 mAh di capacità, con ricarica veloce a 65 Watt.

OnePlus 8T: l’offerta Amazon

Come detto, al lancio il prezzo di listino di OnePlus 8T era di 599 euro per la versione 8/128 GB. Buono per l’epoca, ma oggi lo si paga molto di meno. Il dispositivo, infatti, dopo diversi mesi di calo continuo del prezzo ora costa quanto uno smartphone medio.

Su Amazon, infatti, OnePlus 8T in versione 8/128 GB costa 389,99 euro (-209 euro, -35%) ed è venduto e spedito da Amazon.

OnePlus 8T – Schermo Super AMOLED da 6,5 pollici – Qualcomm Snapdragon 865 – Versione 8/128 GB