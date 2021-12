OnePlus 9 5G e OnePlus 9 Pro: i due top al prezzo minimo storico

Il 2021 è stato un ottimo anno per OnePlus, produttore di smartphone appartenente al gruppo BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Vivo, Realme e iQoo), che ha convinto tutti con un ottimo medio gamma, il OnePlus Nord con chip MediaTek Dimensity 1200, e con i due top di gamma OnePlus 9 5G e OnePlus 9 Pro 5G con Qualcomm Snapdragon 888.

Gli ultimi due, in particolare, si sono rivelati tra i migliori smartphone 2021 per rapporto prezzo/caratteristiche, per l’equilibrio della componentistica e, soprattutto, per l’ottima fotocamera con ottica Hasselblad. A quasi 9 mesi dall’arrivo sul mercato (sono stati tra i primi smartphone con Snapdragon 888), adesso OnePlus 9 5G e 9 Pro 5G sono entrambi in forte sconto su Amazon, al prezzo più basso di sempre. Una vera occasione per coloro che, nel 2021, avrebbero voluto comprare uno smartphone premium ma, purtroppo, non hanno avuto la disponibilità economica per farlo. Ora è la loro occasione.

OnePlus 9 5G e OnePlus 9 Pro: caratteristiche tecniche

OnePlus 9 5G e OnePlus 9 Pro sono due smartphone quasi uguali, che differiscono tra loro solo per le dimensioni dello schermo e per il comparto fotografico posteriore. Tutto il resto, invece, è identico e, per questo, li descriveremo insieme.

Entrambi si basano sul processore Qualcomm Snapdragon 888, il top di gamma 2021 del produttore americano, affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione. Entrambi sono terminali 5G e hanno una fotocamera frontale da 16 MP.

La prima differenza la troviamo nello schermo: OnePlus 9 5G ha un AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione 1.080×2.400 pixel e densità di 401 punti per pollice, OnePlus 9 Pro sale a 6,7 pollici, 1.400×3.216 pixel e 525 punti per pollice. In entrambi i casi parliamo di schermi a 120 Hz, ma quello del modello Pro è costruito con la pregiata tecnologia LTPO che permette di risparmiare molta batteria.

Batteria che, su entrambi i telefoni, è da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65 Watt (50W wireless sul 9 Pro, 15W sul 9). OnePlus 9 Pro ha ben 4 fotocamere posteriori: 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP, con zoom ottico 3X. La versione normale non ha la fotocamera zoom.

OnePlus 9 5G e OnePlus 9 Pro: l’offerta Amazon

OnePlus 9 5G e OnePlus 9 Pro sono dunque due ottimi smartphone 5G di alta gamma, con il miglior chip del 2021 e un gran comparto fotografico. Per questo il loro prezzo di lancio ha impedito a molti di comprarli: rispettivamente 719 euro e 919 euro, entrambi in versione base 8/128 GB.

Adesso, per fortuna, Amazon ha messo in sconto entrambi facendoli scendere al prezzo più basso di sempre: OnePlus 9 5G costa 569,99 euro (-149 euro, -21%) mentre OnePlus 9 Pro costa 719,99 euro (-199 euro, -22%). Entrambi i dispositivi sono, per di più, venduti e spediti da Amazon.

