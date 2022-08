OnePlus 9 al minimo storico: a questo prezzo è da prendere subito

Una delle migliori strategie quando si deve acquistare un nuovo smartphone e non si vuole spendere un’enormità è puntare su dispositivi usciti l’anno precedente. Molto spesso, infatti, li troviamo in offerta con sconti che fanno risparmiare anche centinaia di euro. Ed è esattamente quello che è successo oggi con il OnePlus 9, smartphone top di gamma uscito a metà dello scorso anno e che troviamo su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il merito è della nuova promo lanciata sul sito di e-commerce per il rientro dalle vacanze e che vede tantissimi dispositivi in offerta al minimo storico.

Per il OnePlus 9 si tratta di una super promo: lo sconto è di ben il 31% e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. Si va a eguagliare lo stesso prezzo del Prime Day, toccando così anche il minimo storico. Se volete spendere meno di 500€ per il vostro nuovo smartphone top di gamma, questa è l’offerta che fa per voi. Lo smartphone di OnePlus non sfigura davanti a nessuno, nemmeno ai dispositivi più recenti. Ha un ottimo comparto fotografico (anche grazie alla collaborazione con Hasselblad), un processore potente e una batteria con ricarica rapidissima. Difficile chiedere di più.

OnePlus 9: la scheda tecnica

Una delle pecche degli smartphone OnePlus è sempre stato il comparto fotografico. E per risolvere questo annoso problema l’azienda cinese ha chiesto aiuto a una delle aziende fotografiche più rinomate: Hasselblad. La società svedese ha aiutato OnePlus nello sviluppare la fotocamera e nel calibrare al meglio i colori. E il risultato finale è davvero ottimo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dello smartphone.

Il OnePlus 9 ha uno schermo Fluid AMOLED da 6,55" con refresh rate fino a 120Hz che rende il dispositivo molto più fluido nell’utilizzo quotidiano. Il display garantisce anche ottimi colori e un contrasto elevato. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, quanto basta per utilizzare più app contemporaneamente e scattare tutte le immagini che si vogliono.

Come anticipato, la grande novità del OnePlus 9 è il comparto fotografico, realizzato insieme ad Hasselblad. L’azienda svedese ha lavorato per calibrare il colore in maniera naturale, in modo che gli scatti rappresentino realmente quello che vediamo. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da ben 48MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP per foto panoramiche perfette. E a supporto c’è anche un sensore da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP. In soccorso arriva anche l’intelligenza artificiale, soprattutto nelle foto in notturna.

La batteria da 4500mAh è impreziosita dalla ricarica super rapida da 65W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di trenta minuti. A bordo troviamo l’interfaccia utente Oxygen UI, una delle migliori nel mondo Android, che rende ancora più performante il proprio dispositivo.

OnePlus 9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Solo per pochissimi giorni il OnePlus 9 è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 31% e lo si paga 499€. Il risparmio netto è di 220€, un’ottima cifra per un dispositivo top di gamma. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di pagamento (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Per la spedizione e la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore per i clienti Prime. Per effettuare il reso ci sono a disposizione i classici trenta giorni.

OnePlus 9