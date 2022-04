OnePlus 9, il prezzo crolla e diventa un best buy: minimo storico

Ve lo abbiamo raccontato più volte: quando sul mercato arriva un nuovo modello di smartphone, il prezzo di quello precedente crolla nel giro di pochissimo tempo. Se a questo aggiungi anche un evento speciale come le offerte di Primavera di Amazon (attive fino al 13 aprile), ecco che la promozione diventa incredibile. Oggi siamo di fronte a una di quelle offerte che poche volte troviamo sul sito di e-commerce e riguarda lo smartphone premium OnePlus 9. Il dispositivo dell’azienda cinese è in offerta a un prezzo di 499€, ben il 31% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio è di oltre 200€ e si tratta anche del minimo storico su Amazon.

Il prezzo può sembrare elevato, ma siamo veramente di fronte a uno dei migliori dispositivi lanciati nel 2021 e che ancora oggi è tra i più performanti. Il merito è di una scheda tecnica che non ha lasciato nulla al caso, a partire da uno schermo con un’alta frequenza di aggiornamento e con un comparto fotografico realizzato insieme ad Hasselblad. Per il resto è il classico smartphone OnePlus: perfomance al top senza pensare troppo ai fronzoli. E soprattutto c’è la UI Oxygen, considerata da molti esperti una delle migliori nel mondo Android. L’offerta dura fino al 13 aprile, ma la richiesta è molto alta e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle migliori offerte del giorno: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Nel primo canale trovate promozioni e sconti sui dispositivi tech, nel secondo sui prodotti per l’abitazione, come elettrodomestici, fai da te, giardinaggio, igiene personale. Per iscrivervi gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

OnePlus 9: scheda tecnica e funzionalità

OnePlus oramai è un brand molto famoso e apprezzato in Italia. Nonostante non abbia dei volumi paragonabili a quelli di altre aziende cinesi, è riuscita a crearsi la propria nicchia di mercato e di appassionati. E lo ha fatto con smartphone che sorprendono per affidabilità e soprattutto per prestazioni. Ed è così anche per questo OnePlus 9 che oggi troviamo in offerta.

La grande novità rispetto ai modelli precedenti è il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad, una delle aziende più famose in ambito foto. Hasselbald ha lavorato soprattutto sulla calibrazione del colore, per rendere le immagini scattate più naturali e realistiche. Per quanto riguarda il lato tecnico, nella parte posteriore troviamo tre sensori: quello principale da 48MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP e un obiettivo monocromatico. Un grande lavoro è stato fatto anche sull’app fotocamera per migliorare il lavoro dell’intelligenza artificiale e per aggiungere modalità di scatto sempre più divertenti da utilizzare.

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, c’è poco da dire. OnePlus 9 è uno smartphone premium con tutto quello che ne consegue. Lo schermo AMOLED è da 6,55" con refresh rate a 120Hz che rende più fluido il dispositivo. Il cuore pulsante è lo Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. La batteria è da 4500mAh e con il supporto alla ricarica rapida da 4500mAh si ha il 100% di autonomia in poco più di 30 minuti.

OnePlus 9 in offerta: prezzo e sconto

Tra gli smartphone premium disponibili su Amazon, l’offerta che riguarda il OnePlus 9 è una delle migliori disponibili. Lo smartphone dell’azienda cinese è in offerta a un prezzo di 499€, con uno sconto del 31%. Acquistandolo oggi il risparmio netto è di 220€. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis (da attivare durante la fase di check-out). Lo smartphone viene venduto e spedito da Amazon e per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

OnePlus 9 – blu

OnePlus 9 – nero