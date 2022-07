OnePlus 9 Pro in offerta al minimo storico: prezzo crollato

Se siete alla ricerca di un ottimo smartphone prima di partire per le vacanze, il OnePlus 9 Pro in offerta al minimo storico su Amazon è il dispositivo che fa per voi. Questo dispositivo è sul mercato da oramai un po’ di tempo, ma resta tuttora uno dei migliori top di gamma che potete trovare sul mercato. Rispetto ai modelli lanciati in precedenza dall’azienda cinese c’è un grosso salto in avanti nel comparto fotografico e il merito è soprattutto della partnership che OnePlus ha stretto con Hasselblad, una delle aziende leader nel settore. La società svizzera ha lavorato soprattutto a livello tecnico e sulla calibrazione del colore: le foto scattate con il OnePlus 9 Pro hanno colori realistici e sono paragonabili a quelle scattate con dispositivi professionali.

Come detto all’inizio, lo smartphone oggi lo troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 23% che fa risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino. Per uno smartphone con queste caratteristiche si tratta di un super-prezzo e quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Infatti l’offerta potrebbe durare pochissime ore e non tornare mai più.

OnePlus 9 Pro: la scheda tecnica

La caratteristica che contraddistingue il OnePlus 9 Pro da tutti gli altri smartphone realizzati dall’azienda cinese è sicuramente il comparto fotografico. E inizieremo a parlare proprio di questo aspetto. Come detto in precedenza, OnePlus ha stretto un accordo di collaborazione con Hasselblad: l’azienda svizzera ha lavorato sulla calibrazione dei colori e sulle fotocamere. Sullo smartphone troviamo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP, obiettivo ultra-grandangolare da 50MP , un teleobiettivo da 8MP e un sensore monocromo da 2MP. Tantissime le modalità di scatto disponibili che permettono di scattare immagini in altissima risoluzione e di grande qualità. Presente anche la modalità notte per quando c’è poca luce ambientale.

Anche lo schermo è da top di gamma. Il display ha una diagonale da 6,7" con refresh rate a ben 120Hz che rende più fluido l’utilizzo del dispositivo. Lo schermo è stato realizzato con tecnologia LTPO che ottimizza anche il consumo di energia. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 888 (con modem 5G incluso), dagli 8GB di RAM e dalla memoria interna da 128GB. Il dispositivo è progettato per dare il massimo in ogni momento e grazie alla funzione Game Booster le prestazioni aumentano ancora di più quando si apre un videogame. OnePlus ha sviluppato anche un sistema ad hoc di dissipazione del calore per evitare surriscaldamenti delle componenti interne.

La batteria è da 4500mAh e grazie alla ricarica super rapida da 65W si ottiene il 100% di autonomia in poco più di trenta minuti.

OnePlus 9 Pro in offerta: prezzo e sconto

Il OnePlus 9 Pro può essere acquistato su Amazon a un prezzo di 711,93€, con uno sconto del 23% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è superiore ai 200€ e lo si può pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out. Lo smartphone viene consegnato direttamente da Amazon e arriva in un paio di giorni. Tra gli smartphone top di gamma è sicuramente una delle migliori offerte che possiate trovare al momento.

OnePlus 9 Pro