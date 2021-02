OnePlus 9 Pro e 9e, come saranno e quando arrivano

Si fanno sempre più forti le indiscrezioni in rete che parlano dell’imminente lancio sul mercato di OnePlus 9 Pro e 9e. Se da parte dell’azienda produttrice ancora non sono giunte conferme ufficiali, è stata finora la rete a offrire il maggior numero di anticipazioni su quelli che saranno i due nuovi modelli in arrivo.

Se, come anticipato, OnePlus ha deciso di mantenere il riserbo assoluto su quelle che saranno le caratteristiche tecniche della nuova serie OnePlus 9, sono stati i leak diffusi in rete a contribuire alla carta d’identità, seppur incompleta, dei due nuovi modelli. Ed è sempre dalle anticipazioni, raccolte dal sito web Techmaniacs, che si è potuto apprendere come ormai mancherebbe poco per vederli finalmente comparire nei negozi fisici e virtuali: i ben informati puntano tutto sul mese di Marzo, momento nel quale – al netto di smentite dirette da OnePlus – dovrebbero finalmente essere svelate tutte le specifiche dei nuovi e attesi smartphone.

OnePlus 9 Pro, caratteristiche tecniche

Nella coppia di smartphone che dovrebbe debuttare nelle prossime settimane, OnePlus 9 Pro è senza dubbio quello dalle caratteristiche tecniche più avanzate. Ciò si nota dal processore d’elezione che, secondo i leak, dovrebbe essere il performante Qualcomm Snapdragon 888. Per quanto riguarda lo schermo, invece, lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display AMOLED con risoluzione 1440×3216 pixel e una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Anche il comparto RAM e memoria è ben fornito: si parla di una configurazione da 8GB per la RAM e 128GB per lo spazio di archiviazione. Non vi sono invece informazioni sulla possibilità di espansione dell’archivio tramite memoria esterna. A dare energia al tutto, una batteria da 4500 mAh che potrebbe supportare la ricarica wireless inversa.

In ultimo, le informazioni sulla fotocamera posteriore. A caratterizzare il modulo presente sul retro di OnePlus 9 Pro vi sarebbero ben tre sensori – con altrettante lenti firmate Hasselblad – rispettivamente da 48MP con apertura f/1.8, uno di tipo ultra-grandangolare da 64MP e apertura f/2.2 e un teleobiettivo con zoom da 3.3x.

OnePlus 9e, caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda, invece, il modello dal prezzo contenuto, OnePlus dovrebbe aver fatto ricadere la scelta del SoC sullo Snapdragon 690, alimentato da una batteria da 5000mAh. Il modello, che potrebbe essere battezzato OnePlus 9e o 9 Lite secondo le voci della rete, monterebbe una RAM da 8GB con spazio di archiviazione da 128GB.

A differenza della controparte più evoluta, questo modello integrerebbe uno schermo da 6.5 pollici e risoluzione 1800×2400 pixel; più bassa anche la frequenza di aggiornamento, ferma a 90Hz. La fotocamera, sempre Hasselblad, dovrebbe essere composta da solo due lenti con altrettanti sensori da 64MP e apertura f/1.7 e ultra-grandangolare da 8MP.