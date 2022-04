OnePlus 9 Pro, nuovo minimo storico e il prezzo cala definitivamente

Tra i migliori smartphone lanciati sul mercato negli ultimi mesi c’è sicuramente il OnePlus 9 Pro, dispositivo premium dell’azienda cinese che ha fatto molto parlare di sé per il comparto fotografico sviluppato insieme ad Hasselblad, società specializzate nelle macchinette fotografiche professionali (e molto costose). Abbiamo detto che il OnePlus 9 Pro è un dispositivo premium e lo si intuisce non solo dalla scheda tecnica che andremo a vedere tra poco, ma anche dal prezzo di listino, molto vicino ai 1000€. Fortunatamente oggi lo smartphone è in offerta su Amazon a un prezzo di 659,58€, con uno sconto di ben il 28% che fa risparmiare quasi 260€. Un’offerta top per uno smartphone top.

Il OnePlus 9 Pro, nonostante sia uscito sul mercato da qualche mese, garantisce ancora prestazioni elevatissime. Il merito è del processore Snapdragon 888 supportato da un’interfaccia utente, la OxygenOS, tra le migliori nel mondo Android, che non appesantisce il dispositivo e che, anzi, ne esalta le performance. E poi, come detto, troviamo un comparto fotografico sviluppato insieme ad Hasselblad e composto da 4 fotocamere posteriori. Non manca uno schermo con refresh rate a 120Hz, oramai una presenza fondamentale su tutti gli smartphone di fascia alta. A questo prezzo il OnePlus 9 Pro diventa un best buy e una delle migliori scelte possibili se volete un vero dispositivo premium.

OnePlus 9 Pro: la scheda tecnica

Per parlare del OnePlus 9 Pro bisogna partire dal comparto fotografico che sicuramente è la parte che più è migliorata rispetto ai precedenti smartphone dell’azienda cinese. E per fare un grande salto in avanti, OnePlus ha stretto una collaborazione con Hasselblad che ha lavorato soprattutto sulla calibrazione del colore per renderlo il più naturale possibile. Per quanto riguarda la parte hardware, troviamo nella parte posteriore ben 4 sensori fotografici: quello principale è da 48MP, poi c’è un sensore ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 8MP con zoom 3.3x e una fotocamera monocromatica. Grossi miglioramenti anche per quanto riguarda i video che possono essere registrati con una risoluzione 8K.

Lo schermo è una delle caratteristiche top del dispositivo. Il display Fluid 2.0 è da 6.7" e ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Inoltre, grazie alla tecnologia LTPO consuma molta meno energia. Sotto la scocca troviamo il re dei chipset lanciati lo scorso anno: lo Snapdragon 888 che garantisce prestazioni elevatissime ed è supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

La batteria è da 4500mAh e grazie alla ricarica super rapida da 65W permette di avere il 100% di autonomia in poco più di quaranta minuti. Lo smartphone è compatibile anche con Alexa e la si può utilizzare per fare le chiamate o aprire le app senza dover toccare lo schermo.

OnePlus 9 Pro in offerta: prezzo e sconto

Un’ottima offerta con un ottimo prezzo. Così possiamo riassumere la promozione disponibile oggi sul OnePlus 9 Pro, che troviamo su Amazon un prezzo di 659,58€, ben il 28% in meno rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta di un risparmio netto di quasi 260€ e c’è la possibilità di acquistarlo in 12 rate da 54,97€ a tasso zero. Lo smartphone è spedito e venduto direttamente da Amazon e beneficia della spedizione Prime. L’offerta potrebbe durare pochissimi giorni, quindi bisogna essere veloci.

OnePlus 9 Pro