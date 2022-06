OnePlus 9 Pro, offerta lampo: solo oggi costa pochssimo con il mega sconto

Questa mattina (10 giugno 2022) ci siamo risvegliati con una super offerta lampo su Amazon che riguarda lo smartphone top di gamma OnePlus 9 Pro. Infatti, è disponibile al prezzo più basso di sempre con uno sconto di ben il 35% che fa risparmiare quasi 320€ sul prezzo di listino. C’è un solo problema: l’offerta scade oggi a mezzanotte, quindi bisogna essere velocissimi nell’approfittarne. Per convincervi Amazon ha anche abilitato la possibilità di pagare lo smartphone in 12 rate a tasso zero. Insomma, se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma, questa è l’offerta che fa per voi.

La qualità degli smartphone OnePlus non è in discussione: in questi anni l’azienda cinese si è fatta apprezzare per la qualità costruttiva e per componenti affidabilissimi. E con il OnePlus 9 Pro ha fatto un ulteriore salto in avanti, soprattutto sotto il punto di vista fotografico. Il merito è della collaborazione con l’azienda Hasselblad, un punto di riferimento nel mondo della fotografia professionale. Il dispositivo è un mostro di potenza e non ha nulla da invidiare ad altri dispositivi usciti sul mercato in questi mesi. Ecco le caratteristiche e il prezzo del OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9 Pro, la scheda tecnica

Uno smartphone premium con performance elevatissime. Questa una descrizione sintetica del OnePlus 9 Pro, dispositivo che troviamo oggi in offerta speciale su Amazon. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Che si tratta di uno smartphone diverso da tutti gli altri lo si intuisce già dallo schermo, uno dei migliori in circolazione. Il display Fluid 2.0 ha una diagonale da 6,7" ed è realizzato con tecnologia LTPO che riduce i consumi di ben il 50%. Inoltre, ha una frequenza di aggiornamento a 120Hz che rende lo smartphone super fluido con qualsiasi contenuto. Il tutto viene gestito dal processore Snapdragon 888, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

L’altra grande caratteristica dello smartphone è il comparto fotografico che per l’occasione OnePlus ha sviluppato insieme a Hasselblad, azienda leader nelle fotocamere professionali. Gli esperti di Hasselblad hanno lavorato soprattutto sulla calibrazione del colore negli scatti per renderlo il più naturale possibile. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 8MP e un sensore monocromo. Non mancano le classiche modalità di scatto per le foto in notturna e per i ritratti.

La batteria è da 4500mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. C’è il supporto alla ricarica ultra-rapida da 65W e alla ricarica wireless da 50W. Per avere il 100% di autonomia bastano poco più di 45 minuti. Infine, lo smartphone integra l’assistente vocale Alexa (oltre a Google Assistant) per gestire da remoto i dispositivi della smart home.

OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per lo smartphone premium OnePlus 9 Pro. Solo per oggi il dispositivo dell’azienda cinese è in offerta a un prezzo di 599,99€, con uno sconto di ben il 35% rispetto a quello di listino. Il risparmio si aggira sui 320€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 50€ al mese. C’è solo un problema: si tratta di un’offerta lampo che scade questa sera a mezzanotte, quindi bisogna essere rapidissimi. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per il reso si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

