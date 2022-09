OnePlus 9 Pro, prezzo crolla definitivamente: offerta incredibile

La miglior offerta per uno smartphone su Amazon. E non abbiamo paura di essere smentiti. Di che cosa stiamo parlando? Della super promo che troviamo da oggi sul OnePlus 9 Pro, lo smartphone premium dell’azienda cinese disponibile su Amazon con un doppio sconto imperdibile. Oltre al già sostanzioso presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 150€, facendolo arrivare al punto più basso di sempre, inferiore anche a quello del Prime Day. Lo sconto totale è superiore al 50% e si risparmiano quasi 500€ sul prezzo di listino. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Questi numeri vi fanno capire la bontà dell’offerta: lo si paga quanto un top di gamma, ma ha caratteristiche ben superiori.

Il OnePlus 9 Pro si caratterizza per una scheda tecnica unica nel suo genere. Dallo schermo, passando per il processore, fino ad arrivare al comparto fotografico, non ha nulla di sbagliato. Tutte le componenti sono giuste e permettono di raggiungere performance elevatissime. E per migliorare uno dei pochi difetti degli smartphone OnePlus (il comparto fotografico), l’azienda ha chiesto aiuto agli svedesi di Hasselblad, una vera e propria istituzione nel mondo della fotografia.

Per vedere il prezzo corretto è necessario cliccare sul banner e applicare lo sconto presente nella pagina prodotto Amazon.

OnePlus 9 Pro: la scheda tecnica

Cosa contraddistingue il OnePlus 9 Pro da tutti gli altri smartphone dell’azienda cinese? Il comparto fotografico. E proprio dal comparto fotografico iniziamo a parlare. Per migliorare la qualità delle immagini e dei video, OnePlus ha stretto una partnership con Hasselblad, azienda svedese da sempre leader nel settore delle fotocamere premium. Hasselblad ha lavorato sia sul comparto fotografico in sé sia sulla calibrazione naturale del colore. E il risultato finale è ottimo. Nella parte posteriore troviamo un comparto fotografico formato da ben 4 sensori: quello principale da 48MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 8MP e una fotocamera monocromatica. Ad arricchire il tutto l’intervento dell’intelligenza artificiale che migliora e corregge i piccoli errori.

Altrettanto valido è lo schermo. Il OnePlus 9 Pro monta un Fluid Display da 6,7" realizzato con tecnologia LTPO che riduce il consumo di batteria. E la frequenza d’aggiornamento del pannello arriva fino a 120Hz e rende l’utilizzo dello smartphone molto più fluido. A gestire il tutto c’è il potentissimo processore Snapdragon 888 con modem 5G integrato, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

La batteria è da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W che impiega poco più di 30 minuti per avere il 100% di autonomia. Per chiudere troviamo l’interfaccia utente OxygenUI, considerata dagli esperti una delle migliori del mondo Android.

OnePlus 9 Pro in offerta speciale su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da prendere al volo. Uno smartphone premium a un prezzo così basso non si era mai visto su Amazon. Oggi troviamo il OnePlus 9 Pro a un prezzo di 433,27€, con uno sconto totale pari al 53% (rispetto a quello di listino). Praticamente lo si paga meno della metà. Il prezzo è il frutto dello sconto presente in pagina più un coupon dal valore di 150€ che si applica sempre nella pagina prodotto. Il numero di coupon è limitato e quindi bisogna essere molto veloci nell’approfittare della super promo. Potrebbero terminare da un momento all’altro. Lo si può pagare anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto: 12 rate da 36,11€ al mese. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e viene consegnato nel giro di pochissimi giorni.

