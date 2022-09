OnePlus 9 Pro, il prezzo crolla definitivamente: da comprare subito

Questo inizio di settembre è iniziato con i fuochi d’artificio, soprattutto per chi è alla ricerca di dispositivi in super sconto. Amazon ha lanciato una promozione per cominciare al meglio il periodo post vacanze, mettendo al minimo storico migliaia di prodotti con sconti che superano anche il 50%. Non potevano di certo mancare gli smartphone e infatti troviamo dispositivi per tutti i gusti, da quelli lowcost fino ad arrivare ai modelli più costosi e top di gamma. Come ad esempio il OnePlus 9 Pro, smartphone premium che troviamo su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 39% che fa risparmiare quasi 400€. Come si può intuire si tratta di una super offerta da non farsi scappare: tra gli smartphone top di gamma è uno di quelli con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il suffisso Pro presente nel nome non è solo un ornamento, ma fa capire che si tratta di un dispositivo di livello superiore. E la scheda tecnica ce lo spiega in modo chiaro. Il OnePlus 9 Pro monta uno dei migliori schermi disponibili in circolazione, con ottimi colori e soprattutto super-fluido, oltre ad avere l’ottimo processore Snapdragon 888. E per non farci mancare nulla c’è anche un comparto fotografico sviluppato insieme ad Hasselblad, azienda specializzata nel settore e che si è concentrata soprattutto nella calibrazione del colore.

OnePlus 9 Pro: la scheda tecnica

Quando si parla di smartphone performanti e veloci uno dei primi pensieri corre sempre a OnePlus, che ne ha fatto uno dei suoi punti di forza. E con il OnePlsu 9 Pro è stato fatto un ulteriore salto in avanti, grazie soprattutto a una scheda tecnica che ha pochi rivali.

Partiamo da uno dei punti forti del dispositivo: lo schermo. Lo smartphone monta un display Fluid AMOLED da 6,7" e con un refresh rate a 120Hz che lo rende ancora più fluido nell’utilizzo quotidiano. Lo schermo, inoltre, è realizzato con la tecnologia LTPO che ottimizza i consumi di energia e li riduce fino al 50% aumentando la durata della batteria. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 888 con a supporto 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

Rispetto ai modelli precedenti il vero salto in avanti è stato fatto sotto il punto di vista fotografico. OnePlus ha chiuso un accordo con Hasselblad, azienda svedese con esperienza decennale nel settore. Hasselblad ha lavorato soprattutto sulla calibrazione naturale del colore per rendere le immagini e i video ancora più belli. Nella parte posteriore troviamo un super comparto fotografico con sensore principale da 48MP, obiettivo ultra-grandangolare da 50MP, teleobiettivo da 8MP e fotocamera monocromatica. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che va a perfezionare tanti piccoli aspetti come la tonalità del colore e contrasti.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che impiega solamente poco più di trenta minuti per avere il 100% di autonomia grazie alla ricarica rapida da 65W. Il OnePlus 9 Pro supporta anche l’assistente vocale Alexa per controllare facilmente i dispositivi della smart home.

OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una super offerta per un super smartphone. Anzi due super offerte. Infatti, in promo troviamo due modelli di OnePlus 9 Pro che si differenziano solamente per la memoria interna e il quantitativo di RAM. La versione con 8GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione è disponibile a un prezzo di 559,64€, con uno sconto di ben il 39%. Il risparmio netto è superiore ai 350€ e c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis, servizio che si attiva in fase di check-out.

Per chi vuole più spazio di archiviazione, c’è in offerta anche la versione con 256GB e 12GB di RAM. Il prezzo è di 665,14€ con uno sconto del 33%. Il risparmio è di 333€ e c’è sempre la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando Cofidis (leggete bene il regolamento per capire come funziona). La spedizione e la vendita è gestita direttamente da Amazon e bastano pochissimi giorni per riceverlo a casa.

