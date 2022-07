OnePlus 9 Pro, prezzo crollato: sconto incredibile su Amazon

Una delle aziende che nell’ultimo lustro ha sicuramente cambiato il mondo degli smartphone è OnePlus. Partita come una startup, è diventata in poco tempo un punto di riferimento nel settore, grazie a dispositivi super performanti venduti a un prezzo di molto inferiore rispetto alla concorrenza. Negli ultimi anni la strategia è leggermente cambiata, con i prezzi che si sono allineati a quelli dei competitor. A restare identica è la filosofia: si punta sempre a smartphone super performanti, anche grazie all’utilizzo dell’interfaccia utente Oxygen OS, considerata da molti la migliore nel mondo Android. Con il OnePlus 9 Pro, inoltre, si è fatto un ulteriore salto in avanti, grazie alla collaborazione con Hasselblad che ha permesso al comparto fotografico di essere allo stesso livello di quello degli smartphone premium.

Come detto, il prezzo del dispositivo è elevato, oggi, però, lo troviamo al minimo storico su Amazon. Il prezzo è addirittura inferiore a quello del Prime Day grazie allo sconto del 30% che fa risparmiare quasi 300€ su quello di listino. Il OnePlus 9 Pro, nonostante sia uscito sul mercato da qualche mese, resta ancora uno migliori, grazie a un super comparto fotografico e alla presenza di ben 8GB di RAM. L’offerta non ha una data di scadenza.

OnePlus 9 Pro: la scheda tecnica

La caratteristica che differenzia il OnePlus 9 Pro da tutti gli altri smartphone dell’azienda cinese è sicuramente il comparto fotografico. OnePlus ha stretto un accordo con Hasselblad, storica azienda svizzera specializzata in macchine fotografiche premium. Hasselblad, oltre a lavorare sulle fotocamere, si è focalizzata soprattutto sulla calibrazione naturale del colore, in modo che le fotografie siano reali senza bisogno di utilizzare filtri in post-produzione. Nella parte posteriore troviamo ben quattro sensori: quello principale da 48MP, poi un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 8MP e una fotocamera monocromatica. Troviamo anche le classiche modalità di scatto che migliorano la qualità delle immagini soprattutto con condizioni di scarsa luminosità.

Il OnePlus 9 Pro non è solo sensori e fotografie. È molto di più. Si intuisce che abbiamo a che fare con uno smartphone premium anche dal display Fluid 2.0 da 6,7" che utilizza la tecnologia LTPO per consumare meno batteria. E poi non può mancare il refresh rate fino a 120Hz che rende super-fluido l’utilizzo dello smartphone con qualsiasi applicazione. A gestire il tutto troviamo il processore Snadpragon 888 con ben 8GB di RAM e 128B di spazio d’archiviazione. A chiudere il cerchio troviamo una batteria da 4500mAh con il supporto della ricarica rapida 65W: bastano poco più di 30 minuti per avere il 100% di autonomia.

OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon a un prezzo di 640,15€, con uno sconto del 30%: il prezzo scende di quasi 300€ rispetto a quello di lancio. Inutile dire che per lo smartphone si tratta del minimo storico: il prezzo è addirittura più basso di quello del Prime Day.

