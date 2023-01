OnePlus 9 Pro, prezzo in picchiata: sconto mai visto prima

Questa volta Amazon l’ha fatta grossa, ma veramente grossa. In questo freddo fine settimana di metà gennaio troviamo nuove offerte molto interessanti e che riguardano dispositivi veramente top. Ma a stupire è soprattutto la grandezza dello sconto e del risparmio che trovano gli utenti. Tutto questo preambolo per introdurre la super promo della settimana: da oggi troviamo il OnePlsu 9 Pro in offerta con uno sconto eccezionale del 44% che permette di risparmiare ben 400€ sul prezzo di listino. Per lo smartphone premium di OnePlus si tratta di una delle migliori offerte di sempre. Sicuramente è la migliore promo che possiate trovare oggi per uno smartphone.

Il OnePlus 9 Pro è davvero un dispositivo straordinario, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi. A bordo troviamo un processore ultra-prestazionale, un comparto fotografico con davvero pochi eguali e realizzato in collaborazione con Hasselblad, colosso svedese specializzato nella fotografia professionale. Altra caratteristica top è lo schermo: oltre a essere super fluido consuma anche meno energia rispetto alla concorrenza. L’offerta è talmente eccezionale che potrebbe durare pochissimi giorni, quindi vi consigliamo di non gettar alle ortiche questa opportunità.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro la scheda tecnica: le caratteristiche

L’essenza OnePlus in uno smartphone: prestazioni stellari a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. La scheda tecnica ci racconta in breve di un dispositivo veramente premium e costruito con l’unico obiettivo di assicurare il massimo delle prestazioni.

Per avere il massimo delle performance, bisogna partire dallo schermo. Sul OnePlus 9 Pro è montato un display Fluid AMOLED da 6,7" con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 120Hz. La qualità delle immagini è elevatissima e un refresh rate così elevato lo rende anche super fluido. Ma non finisce qui: il pannello è realizzato con la tecnologia LTPO che ne riduce i consumi. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

L’altro punto forte è il comparto fotografico. OnePlus si è affidata agli svedesi di Hasselblad per fare un deciso salto in avanti dal punto di vista tecnologico. Nella parte posteriore troviamo una quadrupla fotocamera: sensore principale da 48MP, ultragrandagolare da 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore monocromatico da 2MP. Hasselblad ha lavorato sulla calibrazione naturale del colore per rendere gli scatti ancora più realistici. L’aiuto dell’intelligenza artificiale è presente in ogni momento, ma soprattutto quando c’è poca luce.

La batteria è da 4500mAh e supporta la ricarica rapida da 65W: bastano circa trenta minuti per avere il 100% di autonomia. Presente anche la ricarica wireless da 50W.

OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata per il OnePlus 9 Pro: oggi lo troviamo a un prezzo di 519€ con uno sconto eccezionale del 44%. Il risparmio fa capire la bontà della promo: ben 400€. Per il dispositivo si tratta del migliori prezzo di sempre e di uno dei migliori di tutto il web. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 43,25€ (servizio che si attiva direttamente nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. La richiesta è elevatissima e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

OnePlus 9 Pro – verde

OnePlus 9 Pro – nero

