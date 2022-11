OnePlus 9 Pro, prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Proseguono le offerte sugli smartphone OnePlus su Amazon e oggi tocca a un altro smartphone premium: il OnePlus 9 Pro. Si tratta del fratello "maggiore" del OnePlus 9 e l’aggettivo Pro è presto spiegato: comparto fotografico migliore (sempre realizzato in collaborazione con l’azienda svedese Hasselblad) e soprattutto uno schermo più grande, che oltre ad assicurare un’autonomia maggiore (grazie alla tecnologia LTPO), rende lo smartphone versatile e molto utile anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio.

Il prezzo del OnePlus 9 Pro è davvero molto interessante. Lo troviamo al minimo storico con uno sconto del 33% che fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis. Un prezzo molto interessante per uno smartphone che fa parte della fascia più alta del mercato e che oggi diventa un vero best-buy. Difficile trovare un dispositivo con un rapporto qualità-prezzo migliore. L’offerta ha una durata limitata, ma potrebbe terminare in anticipo nel caso in cui finiscano le scorte. Per questo vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

OnePlus 9 Pro: la scheda tecnica

Il OnePlus 9 Pro è lo smartphone ideale per chi non vuole avere limiti nell’utilizzo quotidiano. Pochi sono i dispositivi che assicurano le stesse prestazioni e che garantiscono un’affidabilità così elevata. Il merito è anche e soprattutto delle componenti scelte dall’azienda cinese.

Non si può non partire dal comparto fotografico. La novità più interessante, infatti, è la collaborazione tra OnePlus e Hasselblad per la realizzazione e il settaggio delle fotocamere. Il colosso svedese, uno dei punti di riferimento per il mondo della fotografia, ha lavorato sia sulla fotocamera sia sulla calibrazione del colore naturale. E il risultato è davvero notevole. Il comparto fotografico è composto da una quadrupla fotocamera posteriore: al sensore principale da 48MP è stato accoppiato un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 8MP e una fotocamera di profondità da 2MP. La fotocamera selfie è da 16MP. Oltre al lavoro di Hasselblad viene in soccorso anche l’intelligenza artificiale che in tempo reale regola le giuste impostazioni per immagini sempre perfette.

Altra caratteristica da vero top di gamma è lo schermo. Sul OnePlus 9 Pro è stato montato un display Fluid 2.0 da 6,7", uno dei migliori pannelli disponibili sul mercato per uno smartphone. È realizzato con tecnologia LTPO che riduce il consumo energetico e ottimizza la durata della batteria. Logicamente ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 888 con a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

La batteria da 4500mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e grazie alla ricarica rapida da 65W si impiega circa mezzora per avere il 100% di autonomia.

OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una super promo da non farsi scappare. Il OnePlus 9 Pro con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna è disponibile su Amazon a un prezzo di 669€, con uno sconto di ben il 33%. Si risparmiano 330€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva nella fase di check-out (per capire come funziona vi consigliamo di leggere il regolamento). Entrambe le versioni sono già disponibili su Amazon e la consegna avviene in tempi brevissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

