OnePlus 9 Pro: il top è in super sconto e costa pochissimo

Fare affidamento su uno smartphone di alto livello è il sogno di molti. Uno fra i dispositivi che assicura prestazioni di livello altissimo è il OnePlus 9 Pro, top di gamma 2021 che ora è disponibile super sconto e costa pochissimo su Amazon. Ecco perché bisogna cogliere al volo la promozione e non lasciarsi sfuggire questo telefono.

Innanzitutto, il comparto fotografico dello smartphone del gigante cinese è veramente consistente e si articola sul posteriore di ben quattro sensori. Ricordiamo il modulo dedicato alla fotografica è stato realizzato da OnePlus in stretta collaborazione con lo storico marchio svedese Hasselblad. OnePlus 9 Pro conta anche su un processore di fascia alta targato Qualcomm, il migliore dell’anno scorso, che garantisce velocità e un’esperienza d’uso prestazionale. Lodevole anche il display, che è dalle dimensioni generose e con dotazioni che accontenteranno gli utenti più esigenti. Insomma, lo sconto su Amazon è una ghiotta occasione per chi cerca un telefono di fascia alta ad un prezzo interessante.

OnePlus 9 Pro: caratteristiche tecniche

Il telefono ha a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 888, affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione. Smartphone chiaramente con connessione 5G, il OnePlus 9 Pro conta su uno schermo da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e tecnologia LTPO, che consente di risparmiare parecchia batteria.

Sul fronte fotografico, il top di gamma del colosso cinese offre un modulo con 4 fotocamere posteriori, con la principale da 48 MP (un ottimo sensore Sony IMX789) e le altre tre da 50 MP, 8 MP e 2 MP, con zoom ottico 3X; sul davanti, invece, troviamo una fotocamera frontale da 16 MP.

Per quanto riguarda la batteria,OnePlus 9 Pro ha sotto il cofano una cella da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 65 Watt e wireless a 50W.

OnePlus 9 Pro: l’offerta Amazon

Lo smartphone premium OnePlus 9 Pro 5G è ora in super promozione su Amazon ad un prezzo veramente interessante. Infatti, se di listino il device costa ben 919 euro nella variante con 8 GB RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, oggi il costo è di 642 euro (-30%, -270 euro). Il telefono è venduto e spedito da Amazon e la consegna avviene in tempi molto rapidi, anche meno di un giorno ore per i clienti Amazon Prime. Inoltre, per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

OnePlus 9 Pro 5G – Versione 8/128 GB – Fotocamera Hasselblad