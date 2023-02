OnePlus 9 Pro, sconto mai visto prima: è da comprare subito

Non è certo il segreto di Pulcinella: se si vuole acquistare uno smartphone premium ma non si ha il budget giusto bisogna solamente aspettare un paio di mesi in attesa che il prezzo cali. E soprattutto approfittare delle offerte lampo che ci offre Amazon su alcuni prodotti selezionati. Esattamente quello che accade oggi con il OnePlus 9 Pro che, non solo troviamo in offerta, ma addirittura con uno sconto mai visto prima che permette di risparmiare quasi 400€ (-42% sul prezzo di listino). Al prezzo a cui lo troviamo oggi è da acquistare subito e diventa un vero best buy (c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero).

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Il OnePlus 9 Pro offre tutte le caratteristiche che si cercano in un dispositivo di questo genere. Un processore che assicura ottime prestazioni e con modem 5G integrato, uno schermo super fluido e con dimensioni "generose", un comparto fotografico top di gamma e un sistema di ricarica rapido che non ti lascia mai con la batteria completamente scarica. Insomma, chiedere di più a uno smartphone con questo prezzo è davvero complicato: per questo bisogna approfittarne subito, prima che l’offerta termini.

OnePlus 9 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

OnePlus 9 Pro: la scheda tecnica

Se gli smartphone OnePlus avevano un punto debole era sicuramente il comparto fotografico. Dal OnePlus 9 Pro questo punto debole si è trasformato in uno dei punti forti del dispositivo. E il merito è soprattutto della collaborazione che l’azienda cinese ha chiuso con il colosso Hasselblad, un punto di riferimento per tutti gli amanti della fotografia. Gli esperti della società svedese si sono concentrati su alcuni aspetti specifici: la calibrazione del colore naturale e lo sviluppo delle fotocamere. Nella parte posteriore troviamo un piccolo concentrato di tecnologia: fotocamera principale da 48MP, sensore ultra-grandangolare da 50MP, teleobiettivo da 8MP (3,3x) e fotocamera monocromatica. Gli scatti sono una goduria per gli occhi, soprattutto grazie a colori più autentici e naturali. Gli scatti in notturna sono pieni di luce grazie anche all’aiuto dell’intelligenza artificiale. La fotocamera frontale è da 16MP.

Super top anche lo schermo. Lo smartphone ha un display Fluid AMOLED da 6,7" con refresh rate fino a 120Hz. Realizzato con tecnologia LTPO, lo schermo è anche a basso consumo energetico. Grazie a una frequenza di aggiornamento così elevata, il dispositivo è super fluido nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca troviamo a supportarci il potente processore Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ottima anche la batteria da 4500mAh che assicura un’autonomia fino a un giorno e grazie alla ricarica super rapida da 65W si ottiene il 100% di autonomia in circa trenta minuti.

OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il OnePlus 9 Pro: oggi troviamo lo smartphone premium in offerta a un prezzo di 529€, con uno sconto di ben il 42% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero notevole: quasi 400€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero da 44,09€ al mese (si attiva il servizio direttamente nella pagina prodotto). Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna è prevista nel giro di qualche giorno. Approfitta immediatamente del miglior prezzo web per questo smartphone premium.

OnePlus 9 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram