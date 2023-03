OnePlus Buds Pro 2 Lite ufficiali: poco fumo, tutto arrosto

In un evento in Cina OnePlus ha presentato in nuovi auricolari in-ear wireless OnePlus Buds Pro 2 Lite, una versione più economica e con qualche caratteristica tecnica in meno delle Buds Pro 2 che in Italia sono in commercio dallo scorso febbraio. Anche se potrebbe sembrare strano un modello che, allo stesso tempo, è sia "Pro" che "Lite", nel caso specifico OnePlus sembrerebbe proprio aver azzeccato la misura: a ben guardare, infatti, queste cuffiette hanno tutto ciò che ci si aspetta da auricolari di alta gamma, tranne qualche dettaglio al quale si può fare a meno.

OnePlus Buds Pro 2 Lite: caratteristiche tecniche

Per prima cosa vediamo quali sono le principali differenze tra il modello Pro e questo Pro Lite degli auricolari OnePlus Buds Pro. Innanzitutto la versione Pro Lite non ha la ricarica wireless e nemmeno il tracciamento della posizione della testa. Mantiene, però, la compatibilità con l’audio spaziale.

Sono invece molte altre le tecnologie e funzioni che le Pro Lite condividono con il modello più costoso, a partire dal design che rimane pressoché identico, anche se nella gamma di colori disponibili sparisce il verde salvia per far posto a un più sobrio bianco.

Le Buds Pro 2 Lite offrono lo stesso sistema di cancellazione attiva del rumore e sono in grado di neutralizzare il rumore esterno fino a 48 dB. Ogni auricolare, infatti, è dotato di ben tre microfoni che si occupano della cancellazione del rumore e, ovviamente, di offrire una voce cristallina durante le chiamate.

Un woofer dinamico da 11 mm e un tweeter da 6 mm si occupano della riproduzione del suono, anche nei formati audio ad alta risoluzione per lo streaming e con il codec LHDC 5.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec) fino a 1 Mbps.

E per l’ottimizzazione dell’audio, l’azienda cinese afferma che si è rivolta a Dynaudio e, soprattutto al grande Hans Zimmer, il compositore tedesco che, tra le altre cose, è anche il responsabile audio della DreamWorks.

Per i giochi, gli auricolari dispongono anche di una speciale modalità a bassa latenza da 54 ms. Per il collegamento a smartphone o altri dispositivi audio viene c’è la connessione Bluetooth 5.3.

La durata della batteria, secondo OnePlus, arriva fino a 9 ore di riproduzione musicale senza ANC e fino a 6 ore con cancellazione attiva del rumore. Con la batteria della custodia, invece, l’autonomia totale sale fino a 39 ore.

Con ANC abilitato l’autonomia scende a 6 ore e 25 ore con il supporto della custodia di ricarica. Infine, da sottolineare che gli auricolari di OnePlus sono certificati IP55, quindi non temono il sudore o la pioggia leggera.

OnePlus Buds Pro 2 Lite: quanto costano

Gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 Lite saranno disponibili in Cina dal 13 marzo al costi di 800 yuan (109 euro al cambio ufficiale). Non è chiaro se questa versione verrà lanciata in un secondo momento a livello globale.

Se così fosse in Italia potremmo aspettarci un costo di intorno ai 150 euro, visto che attualmente i Bud Pro 2 hanno un prezzo di 179 euro.