OnePlus Buds Z2: 38 ore di autonomia al minimo storico

Tra i produttori di cuffiette true wireless OnePlus non è tra i più noti, perché ne produce solo due modelli: OnePlus Buds Z2 e OnePlus Buds Pro. Le prime sono le più vendute, in virtù di un prezzo più basso a fronte di una buona qualità audio. E, soprattutto, di una autonomia molto elevata: fino a 38 ore con la carica contenuta nella custodia.

Le OnePlus Buds Z2 sono un prodotto molto recente, arrivato sul mercato a metà dicembre 2021 e che, in pratica, si sta facendo conoscere solo adesso. Probabile che siano proprio le Buds Z2, quindi, a far crescere la popolarità di OnePlus anche nel segmento di mercato delle cuffiette senza fili, oltre che in quello degli smartphone. Specialmente grazie a ottime offerte Amazon come quella attualmente in corso su OnePlus Buds Z2, che fa scendere il prezzo su strada grazie ad uno sconto di ben 30 euro. Ma quanto valgono, veramente, queste cuffiette? Lo scopriamo dalla scheda tecnica, prima, e dalle recensioni degli utenti, dopo.

OnePlus Buds Z2: caratteristiche tecniche

Le OnePlus Buds Z2 sono l’evoluzione del precedente modello Buds Z, dal quale ereditano quasi del tutto il design ormai classico di un po’ tutte le cuffiette di tipo “in-ear“. Cioè quelle cuffie con i gommini che entrano nel canale uditivo per tapparlo e isolarlo dall’esterno, cancellando quindi una prima parte del rumore.

La restante parte viene soppressa in tempo reale dagli algoritmi di cancellazione attiva del rumore (ANC), una funzione non presente sulle precedenti Buds Z. Il volume totale di cancellazione del rumore arriva fino a 40 dB, un valore molto elevato che impone la presenza della modalità trasparenza. La buona qualità audio, invece, è data dai driver dinamici da 11 millimetri.

Non mancano il supporto al Dolby Atmos, la connessione Bluetooth 5.2 (quindi veloce e affidabile) e la certificazione IP55 contro spruzzi d’acqua e sudore. Ok quindi anche all’uso durante lo sport.

Ciliegina sulla torta, la già citata ottima autonomia: 5 ore di ascolto consecutivo con la funzione ANC attivata, 7 con ANC disattivata. Aggiungendo la carica della custodia (dotata di fast charge: in 10 minuti altre 5 ore di autonomia) si arriva all’ottimo risultato di 38 ore di autonomia dichiarate da OnePlus.

OnePlus Buds Z2: l’offerta Amazon

La scheda tecnica, quindi, c’è: le OnePlus Buds Z2 hanno tutto ciò che devono avere nel 2022 delle buone cuffiette true wireless dall’ANC al Bluetooth 5.2. La conferma la si trova nelle recensioni fatte da chi le ha comprate, ad esempio quelle su Amazon dove la valutazione media è di 4,5 stelle su 5. Non si può piacere a tutti, insomma.

Il prezzo di listino delle OnePlus Buds Z2 è di 99 euro, che è il prezzo giusto (si potrebbe dire quasi standard) per le cuffiette con queste caratteristiche, di buona marca. Ma le cuffiette di OnePlus sono in offferta su Amazon, vendute con un forte sconto, e il prezzo scende di parecchio fino al minimo storico: 69,30 euro (-29,70 euro, -30%), con il prodotto venduto e spedito da Amazon. Vale assolutamente la pena di provarle.

