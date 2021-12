OnePlus Buds Z2 l’offerta è super: prezzo mai visto

Disponibili in Italia da poche settimane e già in super sconto su Amazon. Stiamo parlando delle nuove cuffie wireless in-ear OnePlus Buds Z2, modello top di gamma dell’azienda cinese che garantisce un’ottima resa audio e caratteristiche che permettono di utilizzarle in qualsiasi situazione della giornata: attività sportiva, chiamate di lavoro, ascolto delle proprie canzoni preferite.

Gli auricolari Bluetooth OnePlus Buds Z2 sono disponibili su Amazon a un prezzo di 69,99€, il 29% in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una vera e propria offerta bomba, essendo state lanciate sul mercato solamente una decina di giorni fa. Se state cercando un modo intelligente per spendere le mance ricevute a Natale, queste cuffie fanno al caso vostro. Per essere un modello che costa meno di 70€, hanno tutte le caratteristiche che si cercano in cuffie da top di gamma, a partire dalla cancellazione attiva del rumore fino ad arrivare a un’autonomia che può arrivare fino a 38 ore.

Cuffie wireless OnePlus Buds Z2: caratteristiche tecniche

Le OnePlus Buds Z2 sono delle cuffie wireless complete in ogni singolo aspetto. Partiamo da una delle funzionalità più richieste negli ultimi anni: la cancellazione attiva del rumore che permette di ascoltare i propri brani preferiti senza essere disturbati da rumori esterni. Gli auricolari cancellano qualsiasi rumore fino a 40dB. I driver dinamici da 11mm (gli stessi del modello top di gamma OnePlus Buds Pro) assicurano un’ottima riproduzione del suono, sia per gli alti sia per i bassi. E c’è anche il supporto al Dolby Atmos e all’audio spaziale. Per la musica ci sono tre diverse modalità di suono: film cinematografico, musica immersiva e mobile gaming.

Ogni singola cuffia ha ben tre microfoni che permettono di effettuare chiamate limpide senza il fastidio del rumore esterno. Le OnePlus Buds Z2 sono anche impermeabili con certificazione IP55 che permette di utilizzarle anche mentre si fa attività fisica. L’accoppiamento con qualsiasi dispositivo smartphone, tablet o computer è super rapido grazie al Bluetooth 5.2. L’autonomia è di circa 38 ore, utilizzando la base di ricarica. Grazie alla tecnologia “Flash Charge” bastano 10 minuti per avere 5 ore di autonomia.

Auricolari Bluetooth OnePlus Buds Z2 in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta imperdibile e che dura solamente altri tre giorni (oggi è il 28 dicembre 2021). Le cuffie wireless OnePlus Buds Z2 sono disponibili su Amazon a un prezzo di 69,99€, scontate del 29% rispetto al prezzo di listino. In termini monetari, acquistandole oggi, si risparmiano poco meno di 30€. Inutile dire che si tratta del prezzo più basso di sempre, essendo state lanciate sul mercato poco più di 10 giorni fa. Le cuffie wireless possono essere testate con tutta calma: il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

