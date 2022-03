OnePlus Nord 2: col coupon è al minimo storico

Quando un dispositivo elettronico è fatto bene e ha una buona scheda tecnica, incentrata sull’equilibrio dei componenti e non su una sola caratteristica tecnica a fare da specchietto per le allodole, allora quel dispositivo mantiene il suo valore a lungo. E’ il caso di OnePlus Nord 2, uno dei migliori smartphone medi del 2021 che, ancora oggi, ha molto da dire.

Lanciato a fine luglio 2021, il Nord 2 di OnePlus si è subito distinto proprio per l’equilibrio della scheda tecnica incentrata su un chip all’epoca nuovo, ma che ha convinto proprio tutti: il MediaTek Dimensity 1200. Il resto della scheda tecnica è stata studiata da OnePlus a supporto di questo chip e il risultato è stato ottimo, tanto che secondo molti il Nord 2 è proprio il miglior dispositivo di fascia media dell’anno scorso, di sicuro uno di quelli con il rapporto tra prezzo e caratteristiche più vantaggioso per l’acquirente. Adesso, a sette mesi esatti dal lancio, OnePlus Nord 2 è ancor più conveniente grazie ad un’ottima offerta su Amazon.

OnePlus Nord 2: caratteristiche tecniche

Il cuore di OnePlus Nord 2 è il chip MediaTek Dimensity 1200 5G, che offre prestazioni paragonabili a quelle di un Qualcomm Snapdragon 865, cioè il top di gamma del 2020, ma con consumi nettamente inferiori. Se a questo abbiniamo un’ottima batteria, da 4.500 mAh, e la ricarica veloce a 65 watt, capiamo in fretta il perché di tanto successo.

Anche lo schermo di OnePlus Nord 2 non è affatto da meno: un AMOLED da 6,43 pollici, HDR10+, con risoluzione di 1.080×2.400 pixel e protezione Gorilla Glass 5. Se proprio vogliamo trovargli un difetto, possiamo citare la frequenza di aggiornamento che si ferma a 90 Hz e non arriva a 120 Hz. Ma è il pelo nell’uovo.

Ottime anche le configurazioni di memoria: 6/128 GB, 8/128 GB (la più azzeccata per rapporto prezzo/prestazioni) e 12/256 GB. La memoria dello spazio di archiviazione, tra l’altro, è di tipo UFS 3.1, quindi molto veloce.

Infine, le fotocamere: al posteriore troviamo una principale da 50 MP (con stabilizzazione ottica), un grandangolo da 8 MP e una monocromatica da 2 MP. La selfie camera è da 32 MP.

OnePlus Nord 2: l’offerta Amazon

Come è facile notare, quindi, la scheda tecnica di OnePlus Nord 2 descrive un telefono più che sufficiente per fare tutto e anche abbastanza bene. Non è certo un top di gamma, ma è più di una spanna sopra alla maggior parte degli smartphone medi dell’anno scorso e, a dire il vero, compete assai bene anche con tanti modelli 2022.

Il prezzo, l’anno scorso, era azzeccatissimo: in Italia è arrivata la versione 8/128 GB a 399 euro e quella 12/256 GB a 499 euro. Adesso, però, il prezzo su strada è naturalmente sceso e OnePlus Nord su Amazon costa molto meno grazie sia allo sconto che ad un coupon da 30 euro da applicare al momento del pagamento.

Il prezzo finale, sconto e coupon incluso (ma nel box qui sotto vedete solo lo sconto) è di 316 euro per la versione 8/128 GB e 450 euro per la versione 12/256 GB. Una volta applicato il coupon, quindi, è il prezzo minimo storico.

OnePlus Nord 2 – Versione 8/128 GB

OnePlus Nord 2 – Versione 12/256 GB