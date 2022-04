OnePlus Nord 2: la versione top è al minimo storico

In attesa dell’arrivo di OnePlus Nord 3 e, ancor prima, di OnePlus Nord CE 2 Lite, il modello che ha consacrato la serie come una delle più azzeccate degli ultimi anni continua a scendere di prezzo. Stiamo parlando di OnePlus Nord 2, già oggetto di forti sconti la settimana scorsa e adesso, grazie alle offerte di primavera su Amazon, imperdibile nella sua versione più carrozzata.

Lanciato a fine luglio 2021, OnePlus Nord 2 è ancora un ottimo modello grazie al chip MediaTek Dimensity 1200, proposto con tre configurazioni di memoria: 6/128 GB, 8/128 GB e 12/256 GB. A prezzi di listino OnePlus Nord 2 8/128 GB è quello da comprare, ma in sconto tutto cambia e la versione 12/256 GB ha molto, ma molto più senso: con quel processore (che, lo ricordiamo, è potente come un Qualcomm Snapdragon 865, ma consuma di meno) e tutta quella memoria non avremo bisogno di altro per lungo tempo. Anche perché, con il prezzo che bisogna pagare oggi per OnePlus Nord 2 da 12/256 GB, al momento non si compra nulla di meglio.

OnePlus Nord 2: caratteristiche tecniche

OnePlus Nord 2 si basa sul chip MediaTek Dimensity 1200 5G, che offre prestazioni paragonabili a quelle di un Qualcomm Snapdragon 865 (top di gamma di Qualcomm del 2020). Questa versione, come già accennato, è quella più dotata di tutte in quanto a memoria: 12 GB di RAM (che su un medio sono veramente tanti) e 256 GB di spazio di archiviazione.

Aggiungiamo un’ottima batteria, da 4.500 mAh con ricarica molto veloce a 65 watt, e il display AMOLED da 6,43 pollici, HDR10+, con risoluzione di 1.080×2.400 pixel e protezione Gorilla Glass 5.

Chiudono le fotocamere posteriori, che sono tre (principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, grandangolo da 8 MP, monocromatica da 2 MP) e quella anteriore, che è da ben 32 MP.

OnePlus Nord 2: l’offerta Amazon

OnePlus Nord 2 è quindi un ottimo telefono di fascia media, che con 12 GB di memoria RAM diventa qualcosa in più: non è un top di gamma, è chiaro, ma è ben più di quanto l’utente comune ha bisogno oggi ed è tutto quello di cui avrà bisogno domani (e per almeno altri 2-3 anni, non certo di meno).

Il prezzo di listino di OnePlus Nord 2 in versione 12/256 GB è di 499 euro, ma con le offerte di primavera Amazon scendono a 399 euro (-100 euro, -20%).

OnePlus Nord 2 5G – Versione 12/256 GB