OnePlus Nord 2, prezzo da Prime Day: occasione unica

Il Prime Day è finito alla 23:59 di ieri, ma alcune offerte proseguono ancora oggi e sono altrettanto valide. Se la sbornia di offerte degli ultimi due giorni non vi è bastata, anche oggi troviamo alcune occasioni da non farsi sfuggire. E una riguarda uno degli smartphone più seguiti e richiesti in questi giorni: il OnePlus Nord 2. Lo troviamo ancora in promozione con uno sconto di ben il 28% che fa risparmiare quasi 150€ sul prezzo di listino. Per un dispositivo top si tratta di un’ottima opportunità da non farsi sfuggire: se non siete riusciti ad acquistare il nuovo smartphone durante il Prime Day, questa è la giusta occasione per rifarvi. Per poterlo acquistare venduto e spedito direttamente da Amazon bisogna cliccare qui.

Il OnePlus Nord 2 è uno smartphone equilibrato. Non è un medio di gamma, ma nemmeno un dispositivo premium. Si va a posizionare in quella fascia intermedia sempre più ambita dai produttori e sempre più ricercata dagli utenti. Se non volete spendere più di 500€ per il nuovo dispositivo, ma volete comunque uno smartphone che assicura ottime prestazioni, questo è quello che dovete acquistare. Ha un ottimo schermo, un buon comparto fotografico e soprattutto un’interfaccia utente considerata da molti una delle migliori nel mondo Android.

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2: la scheda tecnica

Raggiungere performance elevate non è certo un problema per il OnePlus Nord 2. Lo smartphone monta il processore MediaTek Dimensity 1200-AI che integra anche il modem per il 5G. E a supporto troviamo ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. RAM e spazio di archiviazione non sono certo un problema per questo dispositivo.

Altrettanto valido è lo schermo. Lo smartphone monta un display Fluid AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz, che rende l’utilizzo del dispositivo ancora più fluido. Grazie all’intelligenza artificiale e ai sensori presenti nello smartphone, lo schermo adatta in automatico la luminosità per ottimizzare la leggibilità anche quando si è all’aperto sotto la luce del sole.

Il comparto fotografico si compone di una tripla fotocamera nella parte posteriore. Il sensore principale è da 50MP e ha anche la stabilizzazione ottica dell’immagine. Il resto è formato da una fotocamera grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. OnePlus ha dotato lo smartphone di tecnologie all’avanguardia che migliorano la qualità delle immagini anche in condizioni di poca luce.

Chiudiamo con la batteria. Il OnePlus Nord ha una batteria da 4500mAh con ricarica super rapida da 65W: basta meno di un’ora per avere il 100% di autonomia. Come già detto, a bordo è presente l’interfaccia utente OxygenOS, una delle migliori e più leggere nel mondo Android.

OnePlus Nord 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta il OnePlus Nord 2 a un prezzo di 357,01€, con uno sconto del 28% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce: acquistandolo oggi si risparmiano quasi 150€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 71,41€ al mese. La disponibilità è immediata, ma visto il grande numero di ordini effettuati in questi giorni per la spedizione bisogna aspettare un pochino di più (3-4 giorni invece delle classiche 24 ore).

OnePlus Nord 2