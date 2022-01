OnePlus Nord 2, al minimo storico è un’offerta da non farsi sfuggire

Smartphone top di gamma a prezzi accessibili sono oramai diventati un miraggio. Anche aziende che negli anni si sono fatte apprezzare per cellulari lowcost con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ultimamente hanno aumentato, e non di poco, i loro prezzi. Fortunatamente ancora esistono società come OnePlus che lanciano smartphone con caratteristiche top e che possono essere acquistati da tutti. Un esempio è il OnePlus Nord 2, un top di gamma a poco più di 300€.

E oggi il OnePlus Nord 2 è anche in offerta su Amazon al suo prezzo più basso di sempre: 329€, con uno sconto di 70€ su quello di listino. Lo smartphone ha una scheda tecnica molto equilibrata, con un ottimo processore, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e uno schermo ampio e con un refresh rate alto, ideale per chi gioca molto. Insomma, il classico ottimo dispositivo realizzato da OnePlus, che oramai può essere considerata una vera e propria realtà del panorama italiano.

Caratteristiche OnePlus Nord 2

OnePlus Nord è una serie lanciata dall’azienda cinese con uno scopo preciso: conquistare ancora più spazio nella fascia di prezzo tra i 300 e i 400 euro, una delle più interessanti e con la maggior concorrenza. E con il OnePlus Nord 2 lo fa in maniera molto aggressiva, lanciando uno smartphone con caratteristiche da fascia superiore. Infatti, è in tutto e per tutto un top di gamma, con prestazioni molto elevate.

Scorrendo la scheda tecnica dello smartphone vediamo che ha uno schermo da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz, ottimo per le app videogame. Inoltre, il display utilizza l’intelligenza artificiale per diminuire i riflessi della luce sullo schermo. Sotto la scocca trova posto il chipset MediaTek DImensity 1200-AI supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

OnePlus Nord 2 ha anche un comparto fotografico molto interessante. Nella parte posteriore trova posto un sensore da 50 Megapixel, un obiettivo da 8 Megapixel e infine un sensore da 2 Megapixel. Presente anche la stabilizzazione ottica dell’immagine per scattare foto e registrare video sempre perfetti. L’intelligenza artificiale, invece, viene in aiuto per migliorare la luminosità e diminuire il rumore delle immagini. La fotocamera selfie è da 32 Megapixel.

La batteria è da 4500mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre, c’è il supporto della ricarica ultrarapida da 65W che permette di avere il 100% in meno di un’ora. Come su tutti gli smartphone OnePlus, a bordo c’è l’interfaccia Oxygen, considerata una delle migliori e più leggere per i dispositivi Android.

OnePlus Nord 2 in offerta: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di uno smartphone potente ed economico, l’offerta sul OnePlus Nord 2 è quella che stavate cercando. Lo smartphone oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 329€, il 18% in meno rispetto a quello di listino (si risparmiano 70€). È possibile anche acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 65,80€ al mese (servizio offerto da Amazon). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il OnePlus Nord 2 è disponibile in due colorazioni: grigio e blu.

OnePlus Nord 2 – grigio

OnePlus Nord 2 – blu