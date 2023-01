OnePlus Nord 2, il prezzo crolla verticalmente: sconto sorprendente

Oggi è il giorno giusto se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma in super offerta. Su Amazon, infatti, è disponibile il OnePlus Nord 2, dispositivo lanciato da pochi mesi sul mercato, al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto di ben il 30% che permette di risparmiare 150€ sul prezzo di listino. Una promo davvero speciale per uno smartphone improntato alla produttività e alle performance, come oramai ci ha abituato in questi anni il produttore cinese.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il OnePlus Nord 2 offre tutto quello di cui si ha bisogno da un dispositivo di questo tipo. Un processore prestazionale e con il modem per il 5G, una fotocamera ottima e che viene supportata dall’intelligenza artificiale, uno schermo abbastanza fluido e una batteria che si ricarica in pochissimo tempo. Insomma, la ricetta giusta per rendere felici tutti, sia coloro che sono alla ricerca di uno smartphone performante, sia coloro che vogliono un dispositivo in grado di scattare immagini con un’ottima risoluzione.

OnePlus Nord 2

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

OnePlus Nord 2: la scheda tecnica

Con il OnePlus Nord 2 l’azienda cinese torna alle origini e alla filosofia che l’ha fatta emergere nel Bel Paese: smartphone con prestazioni top a un prezzo alla portata di tutti.

La scheda tecnica mette in risalto quanto di buono fatto da OnePlus, soprattutto sul comparto fotografico. Nonostante l’ottimo rapporto qualità prezzo, troviamo nella parte posteriore una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP e stabilizzatore ottico dell’immagine, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore da 2MP. Gli amanti delle foto possono sbizzarrirsi con le tante modalità di scatto disponibili e con l’aiuto dell’intelligenza artificiale che rende più facile fare foto con poca luce. Ottima anche la fotocamera frontale da 32MP che ottimizza in automatico i selfie.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Il display è un Fluid AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD. L’aggettivo Fluid sta a indicare l’elevata frequenza di aggiornamento che arriva fino a un massimo di 90Hz e si adatta alla tipologia di contenuto. A gestire il tutto troviamo il processore MediaTek Dimensity 1200-AI, uno die più potenti e veloci sviluppati dal colosso taiwanese. Ottime performance in ogni situazione e perfetto per giocare e utilizzare app pesanti. A supporto 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Nel momento del bisogno c’è la ricarica super veloce da 65W che impiega circa mezzora per assicurare il 100% di autonomia.

OnePlus Nord 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo verticale per il OnePlus Nord 2. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 349,90€, con uno sconto tondo-tondo del 30%. Il risparmio è altrettanto considerevole: raggiunge quasi i 150€. Per lo smartphone OnePlus si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo di tutto il web. Inoltre, lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 69,98€ al mese grazie al servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito si hanno 30 giorni di tempo.

OnePlus Nord 2

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram