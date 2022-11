OnePlus Nord 2, sconto eccezionale per il Black Friday: minimo storico

Gli smartphone sono sicuramente uno dei prodotti più seguiti in questa Black Week di Amazon cominciata oramai da alcuni giorni e che si sta avviando verso la fine (ricordiamo che si concluderà tutto il 28 novembre alle ore 23:59 con la fine del Cyber Monday). Molti dei dispositivi disponibili nei primi giorni sono oramai esauriti, ma per i ritardatari sono disponibili ancora alcune offerte molto interessanti. Come ad esempio questa di cui vi parleremo ora e che riguarda uno smartphone da molti sottovalutato, ma che in realtà garantisce prestazioni elevatissime.

Stiamo parlando del OnePlus Nord 2 che troviamo in offerta in questo Black Friday 2022 al minimo storico. Il merito è dello sconto del 33% che fa risparmiare più di 160€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero grazie al servizio offerto direttamente dal sito di e-commerce. Il OnePlus Nord 2 è il classico smartphone dell’azienda cinese con un ottimo rapporto qualità-prezzo, prestazioni velocissime e un sistema operativo tra i migliori nel mondo Android. Al prezzo a cui lo troviamo oggi è veramente un best buy.

OnePlus Nord 2: la scheda tecnica

Uno smartphone top al prezzo di un ottimo medio di gamma. Così si può sintetizzare la promo che troviamo oggi sul OnePlus Nord 2. E per capire questa frase bisogna analizzare attentamente la scheda tecnica, cosa che faremo adesso.

Lo smartphone è top fin dallo schermo. Troviamo un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e con refresh rate a 90Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social e con i videogame. A gestire il tutto troviamo l’ottimo processore Mediatek Dimensity 1200 AI che assicura prestazioni elevatissime in qualsiasi situazione e aiuta anche il comparto fotografico a esprimere il meglio. A supporto 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Come detto, anche il comparto fotografico è da top di gamma. Nella parte posteriore troviamo bene tre fotocamere, con quella principale da 50MP che sfrutta l’intelligenza artificiale per assicurare scatti e video di livello professionale. Ottima anche l’obiettivo ultra-grandangolare da 8MP. Per chiudere è presente un sensore da 2MP per il bianco e il nero. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32MP e aiuta a scattare selfie già pronti da caricare sui propri profili social. Nell’app fotocamera sono presenti diverse modalità di scatto per dare libero sfogo alla propria creatività.

La batteria è da 4500mAh e si arriva a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre, grazie alla ricarica super-rapida da 65W si impiega circa mezzora per avere il 100% di autonomia. Come su tutti gli smartphone OnePlus, anche su questo Nord 2 troviamo l’interfaccia utente OxygenOS, considerata da molti esperti una delle migliori del mondo Android e che rende il dispositivo anche più scattante.

OnePlus Nord 2 in offerta per il Black Friday: prezzo e sconto

Oggi troviamo in promo esclusiva il OnePlus Nord 2 al prezzo più basso di sempre. Offerta che rende il dispositivo dell’azienda cinese uno dei più interessanti disponibili in questo momento sul mercato. Lo smartphone è disponibile su Amazon a un prezzo di 333€, con uno sconto del 33% che fa risparmiare più di 160€ sul prezzo di listino. Lo si può pagare anche in 5 rate da 66,60€ al mese a tasso zero con il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

