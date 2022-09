OnePlus Nord CE 2 Lite: a questo prezzo è da acquistare subito

Giorni speciali per chi vuole acquistare uno smartphone OnePlus. Nei giorni precedenti vi abbiamo parlato della super promo disponibile sul OnePlus 9 Pro, che troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 53%, mentre oggi tocca al OnePlus Nord CE 2 Lite, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dall’azienda cinese. Si tratta di uno smartphone medio di gamma, ma con alcune caratteristiche tipiche dei top, come ad esempio il sensore principale da 64MP e la batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a 2 giorni. Anche il processore assicura la giusta potenza e integra anche il modem per il 5G.

Come detto, l’offerta che troviamo oggi è molto interessante. Il OnePlus Nord CE 2 Lite è disponibile con un doppio sconto. Oltre a quello del 17% presente in pagina, troviamo un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 50€. In totale lo sconto è del 33% e il risparmio totale è superiore ai 100€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Il numero di coupon è limitato e bisogna essere veloci nell’approfittare della promo. Per poterlo acquistare spedito direttamente da Amazon bisogna cliccare qui.

OnePlus Nord CE 2 Lite: la scheda tecnica

Prezzo da medio di gamma, scheda tecnica da top di gamma. Il OnePlus Nord CE 2 Lite rispecchia in pieno la filosofia dell’azienda cinese: smartphone con ottime caratteristiche a prezzo decisamente inferiori rispetto alla media. E per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Il OnePlus Nord CE 2 Lite ha uno schermo AMOLED da 6,59" ad alta efficienza energetica e con un refresh rate a 120Hz, che rende il dispositivo super fluido con qualsiasi applicazione. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per migliorare le prestazioni lo smartphone offre anche 5GB di RAM virtuale da utilizzare nel momento del bisogno.

Il comparto fotografico posteriore è composto da ben 3 fotocamere. Quella principale è da 64MP ed è supportata dall’intelligenza artificiale. Poi troviamo due fotocamere da 2MP: una è dedicata agli scatti macro (4cm), l’altra alla profondità per immagini con effetto bokeh. Grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale la qualità degli scatti è veramente elevata e sono disponibili diverse modalità di scatto.

Chiudiamo con un’altra super caratteristica dello smartphone: la batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 33W che permette di caricare il dispositivo in poco più di un’ora. A bordo troviamo l’interfaccia utente OxygenUI, considerata una delle migliori nel mondo Android.

OnePlus Nord CE 2 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il OnePlus Nord CE 2 Lite in offerta speciale su Amazon a un prezzo di 206,23€, con uno sconto totale del 33% su quello di listino. Nella pagina prodotto troviamo un doppio sconto: oltre a quello del 17% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 50€. Il numero di coupon è limitato e potrebbero terminare nel giro di pochissimi giorni. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 41,25€. Lo smartphone è già disponibile mei magazzini Amazon e viene consegnato anche in meno di 24 ore per i clienti Prime.